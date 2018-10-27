به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانهای بسیار بزرگ است که ۱۷ معاون و بیش از ۱۶۵ هزار پرسنل دارد.
وی بیان کرد: آقای اسلامی تأکید بسیار زیادی بر استفاده از افراد شایسته و لایق دارد و این مسئله کاملاً منطقی است.
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً اعضای فراکسیون زنان مجلس نامهای خطاب به این وزیر پیشنهادی دولت نوشتند که آقای اسلامی تا چه حد از زنان میخواهد در وزارتخانه خود استفاده کند که پاسخ اسلامی آن بود که تأکیدش روی شایستهسالاری است و این مسئله نشاندهنده آن است که نگاه جنسیتی در انتصابات خود نخواهد داشت.
احمدی لاشکی با تأکید بر پاکدستی این وزیر پیشنهادی دولت، گفت: اسلامی فردی متدین و اهل تقواست و بر اساس گزارش فراکسیون شفافسازی مجلس، وی در هیچ شرکت دولتی، بخش خصوصی و همچنین در هیئت مدیره تشکلهای صنفی عضویت ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس گزارش فراکسیون شفافسازی مجلس، وی هیچگونه قرارداد و پیمانی با شرکتهای دولتی و غیردولتی منعقد نکرده است که قطعاً ما راستیآزمایی این مسائل را مورد نظر قرار میدهیم اما این گزارشها به خوبی، پاکی این وزیر پیشنهادی دولت را به ما نشان میدهد.
نماینده مردم نوشهر در مجلس با بیان اینکه اسلامی برنامههای زیادی برای بهبود وزارتخانه راه و شهرسازی دارد که منطبق بر سیاستهای کلی نظام و برنامه ششم توسعه هستند، گفت: این وزیر پیشنهادی دولت توجه زیادی به مسکن مهر دارد.
احمدی لاشکی ادامه داد: نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی تأکید زیادی بر مسکن داشت اما به وضعیت راه کمتر میپرداخت، آخوندی توجهی به مسکن نداشت و تأکیدش بر حل مشکلات راه و شهرسازی بود، درحالیکه اسلامی در برنامههای خود، بهبود مشکلات مسکن و راه و شهرسازی را در دستور کار دارد.
وی اظهار داشت: باید خداوند را شاکر باشیم که قرار است فردی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بگیرد که چکمهپوش و پا به کار است و آنقدر در بین مردم حضور یافته است که اگر چند روز مردم او را نبینند، میگوید دلمان برای وی تنگ شده است و این مسئله کاملاً مردمی بودن و حضور وی در صحنه را نشان میدهد.
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این وزیر پیشنهادی دولت برای عبور از شرایط تحریمی کشور، برنامههای بسیار زیادی دارد، خاطرنشان کرد: همچنین توجه به اقتصاد مقاومتی که یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است، در برنامههای اسلامی دیده میشود.
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