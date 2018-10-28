آیین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت صبح یکشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و تعدادی از نمایندگان مجلس در سالن همایش های صدا و سیما آغاز شد.
سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای بیمهگر درمانی کشور در سال های گذشته با هدف خدمت رسانی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه توانسته است خدمات شایستهای را به هموطنان ارائه دهد.
از محورهای این مراسم میتوان به موضوع الکترونیکی کردن خدمات وهوشمندسازی خدمات بیمه سلامت، پوشش همگانی بیمه و حفاظت مالی از بیمه شدگان را ذکر کرد.
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