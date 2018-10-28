به روزکردن سیستم عامل اندروید در گوشی ها اجباری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، با افزایش تهدیدات امنیتی و عرضه انواع ویروس و بدافزار به منظور آلوده کردن گوشی ها و تبلت های اندرویدی گوگل نیز به فکر افتاده تا راه حلی برای این مشکل بیابد و در قراردادهای خود با شرکت های مختلف فناوری بند جدیدی را بیفزاید.

تا به امروز یکی از چالش های جدی کاربران گوشی های اندرویدی به روز کردن نسخه های قدیمی شده و آسیب پذیر این سیستم عامل بوده است. بسیاری از شرکت های بزرگ سازنده گوشی های و تبلت های اندرویدی مانند سامسونگ، شیوآمی، اچ تی سی، هواوی و غیره سخت افزارهای قدرتمندی عرضه می کنند، اما اهمیتی به عرضه بسته های به روزرسان سیستم عامل اندروید نمی دهند.

تاخیر در این زمینه و حتی نادیده گرفتن موضوع باعث شده تا گوشی های اندرویدی در برابر تهدیدات ویروسی به شدت آسیب پذیر باشند. اما حالا گوگل که با انتقادهای فزاینده کاربران روبروست تلاش دارد شرکت های سازنده گوشی و تبلت را به عرضه مرتب بسته های به روزرسان آندروید مجبور کند.

بر اساس قراردادهای جدیدی که گوگل با شرکت های مذکور منعقد کرده تمامی انها متعهد به ارائه بسته های به روزرسان گوگل به کاربران خود خواهند بود و این کار باید به مدت حداقل دو سال انجام شود. این شرکت ها باید طی اولین سال عرضه یک گوشی جدید حداقل چهار بسته به روزرسان امنیتی عرضه کنند. گوگل برای سال دوم هیچ جدول زمانی خاصی را مشخص نکرده، اما شرکت های سازنده گوشی را موظف به عرضه بسته های به روزرسان امنیتی کرده که برای برطرف کردن آسیب پذیری های تولیدات خود عرضه کرده است.

باید توجه داشت که این قرارداد تنها گوشی های پرفروش اندرویدی را در برمی گیرد. منظور از این گوشی ها، محصولاتی است که حداقل ۱۰۰ هزار واحد از آنها به فروش رفته باشد. همچنین این قرارداد مربوط به گوشی هایی است که از ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۸ بدین سو عرضه شده باشند.