بازگرداندن بیش از۲هزار زائر فاقد مدارک/سختگیری عراق بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس پیشگیری ناجا برای تامین امنیت و ایمنی زائران اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: ماموریت ما در طول راهپیمایی اربعین حسینی کنترل لایه به لایه جمعیت و پایش تمامی راه های منتهی به مرزهای غربی است.

وی افزود: مجموعه پلیس پیشگیری در سطوح مختلف و در نقاط واقع در مسیر حرکت زائران لایه‌های متعددی را ایجاد و به طور مستمر تدابیر قرارگاه مرکزی اربعین در این خصوص را عملیاتی می نماید.

فرمانده قرارگاه ابوذر اربعین حسینی خاطرنشان کرد: ماموریت پلیس پیشگیری ناجا در این خصوص بسیار گسترده بوده و حجم بالایی از نیروها با تلاش بی وقفه برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش می کنند و به لطف پروردگار و عنایت امام عصر (عج) تا کنون نیز در انجام این ماموریت توفیق حاصل شده و به نحوی شایسته از عهده این وظیفه سنگین و حساس برآمده‌ایم.

سردار شرفی با اشاره به اینکه شرایط راهپیمایی اربعین به گونه‌ای است که در کشور عراق سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به گذشته در مورد ورود مسافران بدون روادید اعمال می‌شود، گفت: به همین دلیل نیروی انتظامی در راستای خیر و صلاح خود زائران به صورت دقیق‌تری مدارک این عزیزان را کنترل می کند.

وی ادامه داد: پلیس پیشگیری ناجا تا امروز در استان‌ها و محورهای واقع شده در مسیر تردد زائران از عبور نزدیک به دو هزار نفر از مسافران ایرانی و اتباع خارجی بدون روادید یا مدارک معتبر جلوگیری کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا دلایل توفیق این پلیس در امر کنترل و بازگرداندن افراد بدون روادید در چنین سطح گسترده‌ای را اتخاذ تدابیر دقیق و برنامه‌ریزی شده، استقرار ایستگاه‌های بازرسی متعدد و با پوشش سراسری و حتی تحت کنترل قرار گرفتن مسیرهای فرعی، حضور فعال نیروهای آموزش دیده با تلاش شبانه روزی و حضور مستقیم هیئت رئیسه و معاونان ستادی پلیس پیشگیری در قرارگاه های فرعی برای هدایت عملیات به گونه‌ای که از تجارب و دانش آنها به بهترین شکل بهره برداری شود، دانست.

سردار شرفی در پایان از مهمان نوازی مردم دو استان ایلام و خوزستان در همراهی و پذیرایی از عاشقان حسینی و همکاری مطلوب با پلیس قدردانی کرد.