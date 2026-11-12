به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، حمیدرضا بیدقی که سه دوره با جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» همکاری کرده‌است، مدیر هنری بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» است.

حمیدرضا بیدقی متولد ۱۳۵۰ است و از سال ۱۳۷۰ به عنوان طراح و گرافیست، فعالیت هنری خود را آغاز کرده است. او در ادوار مختلف با جشنواره‌های متعدد همکاری کرده است. بیدقی مدیر هنری جشنواره فیلم فجر ( ۵ دوره)، جشنواره جهانی فیلم فجر (۴ دوره)، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت (۴ دوره)، جشنواره فیلم کودک و نوجوان (۲ دوره)، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۲ دوره) بوده است.

بیدقی در سال‌های اخیر در تعدادی از جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی خارج از کشور همکاری کرده است. کسب جوایز متعدد گرافیک و تصویرسازی، تصویر سازی ده‌ها جلد کتاب در داخل و خارج از کشور بخش دیگری از کارنامه این طراح و مدیر هنری باسابقه است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۵ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.