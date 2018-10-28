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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

عملیات نیروهای عراقی علیه عناصر داعش در شمال شرق دیالی

عملیات نیروهای عراقی علیه عناصر داعش در شمال شرق دیالی

نیروهای عراقی از صبح امروز عملیات نظامی خود را علیه عناصر باقی مانده از گروه تروریستی داعش در شمال شرق استان دیالی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی عراق صبح امروز عملیات نظامی خود را علیه عناصر باقی مانده از گروه تروریستی داعش در مناطق شمال شرقی استان دیالی و روستاهای این منطقه آغاز کردند.

 بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق عملیات نظامی خود را در محورهای مختلف برای تحت پیگرد قرار دادن عناصر داعش در روستاهای زهره، عبدالحمید، دوره و بوذجه واقع در شمال شرق دیالی آغاز کردند.

هدف از این عملیات، پاکسازی مناطق مذکور از گروهک های تروریستی وابسته به داعش اعلام شده است. شمال شرق دیالی جزء مناطقی است که شاهد درگیری های زیادی میان عناصر تروریستی و عراقی ها به دلیل وجود باغ ها و مناطق جغرافیایی پیچیده است.

کد مطلب 4443555

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