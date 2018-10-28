۷۰درصد سرما خوردگی ها آنتی بیوتیک نمی خواهند/ دوری از خود درمانی

احسان بینش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عوامل مختلفی باعث شیوع بیشتر بیماری‌های سرماخوردگی در فصل سرد سال می‌شود، ابراز داشت: فعالیت برخی ویروس‌ها در دمای پایین‌تر از دمای بدن است به همین دلیل با کاهش درجه هوا بیشترین تأثیرگذاری رادارند و از سوی دیگر در فصل سرد افراد در محیط‌های سربسته تجمع دارند و این باعث می‌شود تا بیماری‌هایی نظیر سرماخوردگی و آنفولانزا شیوع بیشتری داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که درمان‌های خانگی چقدر درروند بیماری‌های سرماخوردگی مؤثر هستند، اضافه کرد: واحدی نمی‌توان منکر اثرگذاری برخی از درمان‌های خانگی که این روزها در فضای مجازی بازنشر پیدا می‌کند، باشیم به‌عنوان‌مثال تأثیر آویشن در رفع سرفه و عسل برای برخی زخم‌ها منشأ علمی دارد و توصیه می‌شود از آن‌ها به‌عنوان درمان‌های کمکی در کنار تجویز پزشک استفاده شود.

مصرف آنتی بیوتیک در کشور بالا است

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه نکته حائز اهمیت در درمان سرماخوردگی و آنفولانزا مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در بیماری‌های ویروسی است، ابراز داشت: ۷۰ الی ۸۰ درصد عامل بیماری‌های سرماخوردگی ویروسی است و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک ندارد.

بینش در ادامه تصریح کرد: اغلب این بیماران خودسرانه با تجویز افراد غیرمتخصص(غیرپزشک) اقدام به مصرف آنتی‌بیوتیک می‌کنند که شاید تأثیری در فرد نداشته باشد اما در درازمدت عوارض جانبی نظیر مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایجاد می‌کند و در بیماری‌های پیشرفته دیگر آنتی‌بیوتیک‌های فعلی پاسخگوی درمان نخواهند بود.

وی ضمن بیان اینکه نمی‌توان آماری از مصرف داروهای خودسرانه ارائه کرد اما در کشور مصرف آن در کشور بالا است، تأکید کرد: استفاده خودسرانه از داروهای آنتی‌بیوتیک ممکن است سلامت جامعه را در مواجه با بیماری‌های جدید تهدید کند بنابراین افراد حتماً باید به پزشک مراجعه کنند.

واکسن آنفولانزا قابل دریافت برای گروه های هدف

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه در مورد واکسن آنفولانزا این شائبه وجود دارد که افراد انتظار دارند دیگر به سرماخوردگی دچار نشوند در توضیحات تکمیلی ابراز داشت: در حقیقت واکسن آنفولانزا همان‌طور که از روی اسم آن مشخص است بر روی سایر ویروس‌هایی که عفونت‌های تنفسی را در فصل سرد سال مانند سرماخوردگی ایجاد می‌کند تأثیری ندارد و صرفاً از آنفولانزا جلوگیری کرده و باعث می‌شود علائم خفیف‌تر باشد.

بینش در ادامه تصریح کرد: کودکان شش تا ۲۴ ماه، افراد بالغ بالای ۵۰ سال، همه بیمارانی که بیماری‌های مزمن قلبی، دیابت ریوی و غیره دارند، افراد و کارکنان بهداشتی که به‌نوعی با بیماران در ارتباط هستند، افرادی که از افراد معلول و سالمند نگهداری می‌کنند و بیمارانی که مصرف‌کنندگان داروهای ضعیف کننده نقص سیستم ایمنی را تشکیل می‌دهند ازجمله گروه‌های هدفی شامل می‌شوند که می‌بایست واکسن آنفولانزا را دریافت کنند.

وی افزود: خانم‌های بارداری که سه ماه دوم و سوم بارداری آن‌ها در فصل پاییز است نیز می‌توانند از این واکسن استفاده کنند واکسن آنفولانزا موجود در بازار منعی برای خانم‌های باردار ندارد و اگر کسی جز هیچ‌کدام از این طبقه نبود نیز می‌تواند آن را دریافت کند

وی بابیان اینکه واکسن آنفولانزا برخلاف سایر واکسن‌ها تنها برای همان سال قابل‌استفاده خواهد بود زیرا با نوع جدید آن مواجه هستیم، اضافه کرد: کسانی که نسبت به تخم‌مرغ حساس هستند تنها گروه‌هایی را شامل می‌شوند که نمی‌توانند این واکسن را دریافت کنند در مابقی گروها منعی وجود ندارد.