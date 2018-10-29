به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زندگی ۳/۰: انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی» نوشته مکس تگمارک که مهرماه امسال با ترجمه میثم محمدامینی توسط نشر نو منتشر شده بود، به تازگی به چاپ دوم رسیده است.

مکس تگمارک استاد MIT و یکی از بنیانگذاران موسسه آینده زندگی است که مکتوبات و پژوهش‌های زیادی در نحوه سودمند نگه داشتن هوش مصنوعی دارد. او در این کتاب، مطالبی را با تکیه بر پژوهش‌های عمیق مطرح کرده و ژرفای اندیشه و تفکرات درباره هوش مصنوعی و وضع بشر را به مخاطب خود نشان داده است.

«به مهم‌ترین بحث زمانه ما خوش آمدید»، «ماده هوشمند می‌شود»، «آینده نزدیک: پیشرفت‌های شگرف،...»،‌ «انفجار هوش؟»، «پیامدها در ۱۰۰۰۰ سال آینده»، «استعداد کیهانی ما: چند میلیارد سال آینده و فراتر از آن»، «اهداف» و «آگاهی» عناوین فصل‌های هشت‌گانه این کتاب هستند.

در این فصول درباره مسائلی چون ایرادهای نرم‌افزاری و هوش مصنوعی مستحکم، پیشرفت آهسته و سناریوهای چندقطبی، آرمانشهر برابری‌خواهانه، مناقشات در باب آگاهی، سرنخ‌های تجربی درباره آگاهی، سلسله‌مراتب کیهانی، تاریخچه مختصری از پیچیدگی، هوش، حافظه، محاسبه، یادگیری و ... بحث شده است.

چاپ دوم این کتاب طی روزهای گذشته وارد بازار نشر شده است.