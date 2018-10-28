به گزارش خبرنگار مهر، احمد بالان عصر امروز در نشستی در حاشیه بازدید از تعاونی‌های روستایی استان یزد، ضمن استقبال از فعالیت‌های خاص و پیشرو تعاون روستایی استان یزد در راستای توانمندسازی، توسعه و ارتقاء سطح دانش تخصصی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت نظارت اظهار داشت: اولویت و جهت‌گیری اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۹۷ بحث آموزش و توسعه تعاونی ها است.

وی افزود: نقش و جایگاه خاص بخش تعاون در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای حائز اهمیت است و رکن اصلی در توانمندسازی و توسعه تعاونی ها، به طور قطع آموزش تخصصی اعضا و ارکان تعاونی ها و اشراف کامل مدیران تعاونی ها به علم و مدیریت روز است.

بالان بیان کرد: طی یک سال اخیر آموزش به روش تسهیل‌گری به عنوان روش جدید آموزش در سازمان و شبکه عظیم تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی کشور رقم خورده و آموزش در حوزه ‌های مدیریتی، بازرگانی، مالی و حقوقی از اولویت های اصلی دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.

به گزارش مهر، در سفر یک روزه سرپرست دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استان یزد از ظرفیت های شرکت های تعاونی دامداران شهرستان های یزد و تفت بازدید شد.

در این سفر همچنین جلسات مشترکی با مدیران عامل اتحادیه های دامداران، مرغداران، تعاونی های تولید و شرکت های تعاونی دامداران شهرستان یزد و تفت همچنین هیئت رئیسه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد برگزار شد و وضعیت این اتحادیه ها و تعاونی ها و تشکل های مردمی مورد بررسی قرار گرفت.