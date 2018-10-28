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۶ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۰

مدیرکل دفتر توسعه تعاونیِ‌های سازمان تعاون روستایی:

آموزش به عنوان اولویت سال ۹۷ تعاون روستایی پیگیری می‌شود

آموزش به عنوان اولویت سال ۹۷ تعاون روستایی پیگیری می‌شود

یزد ـ مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های تعاون روستایی ایران گفت: اولویت اصلی سازمان تعاون روستایی در سال ۹۷، تکیه بر بحث آموزش به اعضای تعاونی‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بالان عصر امروز در نشستی در حاشیه بازدید از تعاونی‌های روستایی استان یزد، ضمن استقبال از فعالیت‌های خاص و پیشرو تعاون روستایی استان یزد در راستای توانمندسازی، توسعه و ارتقاء سطح دانش تخصصی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت نظارت اظهار داشت: اولویت و جهت‌گیری اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۹۷ بحث آموزش و توسعه تعاونی ها است.

وی افزود: نقش و جایگاه خاص بخش تعاون در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای حائز اهمیت است و رکن اصلی در توانمندسازی و توسعه تعاونی ها، به طور قطع آموزش تخصصی اعضا و ارکان تعاونی ها و اشراف کامل مدیران تعاونی ها به علم و مدیریت روز است.

بالان بیان کرد: طی یک سال اخیر آموزش به روش تسهیل‌گری به عنوان روش جدید آموزش در سازمان و شبکه عظیم تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی کشور رقم خورده و آموزش در حوزه ‌های مدیریتی، بازرگانی، مالی و حقوقی از اولویت های اصلی دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.

به گزارش مهر، در سفر یک روزه سرپرست دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استان یزد از ظرفیت های شرکت های تعاونی دامداران شهرستان های یزد و تفت بازدید شد.

در این سفر همچنین جلسات مشترکی با مدیران عامل اتحادیه های دامداران، مرغداران، تعاونی های تولید و شرکت های تعاونی دامداران شهرستان یزد و تفت همچنین هیئت رئیسه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد برگزار شد و وضعیت این اتحادیه ها و تعاونی ها و تشکل های مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4444280

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