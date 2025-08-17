توسعه روستابازارها در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد نیاری در آئین تودیع و معارفه مدیر تعاون روستایی استان بوشهر با تأکید بر نقش این نهاد در مدیریت بحرانها اظهار داشت: تعاون روستایی همواره نخستین مجموعهای است که در موقعیتهای حساس بخش و بحرانها پای کار حضور دارد، چه در حوزههای مرتبط با مأموریتهای سازمان و چه در حوزههای فرابخشی.
وی به دستاوردهای سازمان اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار تمامی اتحادیههای ملی و استانی توانستند با برنامهریزی درست در بحث میوه شب عید سود ده باشند، در حالی که پیشتر بسیاری از آنها زیانده بودند. همچنین با تلاشهای صورت گرفته، اتاق اصناف کشاورزی ایران پس از ۲۰ سال انتظار با دستور صریح وزیر محترم جهاد کشاورزی و پیگیری مدیرعامل سازمان تشکیل شد که یکی از کمنظیرترین اقدامات در حوزه مدیریت تشکلها بر خود به شمار میرود.
نیاری افزود: نگاه مثبت و ویژه رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی به تشکلهای تعاون روستایی موجب شد این تشکلها به عنوان بازوی اقتصادی و اجرایی وزارتخانه بیش از پیش تقویت شوند. از جمله اقدامات مهم در این دوره میتوان به اختصاص یارانه سود تسهیلات بانکی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی تعاونیها و صدور مجوز مولدسازی داراییهای سازمان اشاره کرد که در تاریخ سازمان بیسابقه بوده است.
وی ادامه داد: جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استانها از سیاستهای جدی سازمان است که میتواند ضمن ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، به رونق اقتصاد محلی منجر شود.
مشاور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین توسعه روستابازارها را از برنامههای کلان سازمان دانست و گفت: هدف اصلی روستابازارها عرضه مستقیم کالا از مزرعه تا سفره مردم و حذف واسطههای اضافی است. در این راستا اتحادیهها و تعاونیها باید فعالانه وارد میدان شوند و سازمان نیز با اعطای تسهیلات و تجهیز بازارها از آنان حمایت میکند.
نیاری تأکید کرد: بهرهمندی کشاورزان از سود واقعی و دسترسی مردم به کالاهای ارزانتر از دستاوردهای این برنامه خواهد بود.
وی ضمن قدردانی مجدد از خدمات خلعتی، برای بهادری مدیر جدید تعاون روستایی بوشهر آرزوی موفقیت کرد و گفت: مدیریت در تعاون روستایی همچون ورزش وزنهبرداری است و هر مدیر باید رکوردی بالاتر از مدیر پیشین به ثبت برساند تا نامی ماندگار در تقویم تعاون روستایی از خود بهجا بگذارد.
