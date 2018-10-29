سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۴۸ ساعت گذشته شاهد کاهش بار ترافیکی ورودی به شهر مهران و افزایش خروج وسایل نقلیه از شهر مهران و تردد ها به سمت ایلام هستیم‌.

وی افزود: لحظه به لحظه جمعیت ورودی به کشور و وضعیت تردد های جاده ای به ویژه در مسیر مهران به سمت ایلام در حال پایش است و ممکن است طی ساعات آینده محدودیت های برای این مسیر پیش بینی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترافیکی روان، نیمه سنگین از سمت مهران به ایلام و تونل آزادی به سمت سرابله و نهایتا حمیل شاهد هستیم و ترافیک بدون هر گونه مشکلی در جریان است.

همتی زاده افزود: به اقتضای وضعیت ترافیک در زمینه یک طرفه کردن محور تصمیمات لازم از سوی قرارگاه ترافیکی اربعین اتخاذ خواهد شد.