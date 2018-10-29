هیچ گونه بیماری واگیردار و شایعی زائران را تهدید نکرده است

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: امسال پررنگ تر از سال گذشته و با کیفیت بهتری در مرزهای غربی و شرقی حاضر و تاکنون بالغ بر ۱۳۰ هزار مراجعه کننده داشتیم.

وی با اشاره به بستری بودن سه هزار نفر در بیمارستان های ثابت مرزی برای ادامه درمان افزود: بالغ بر ۱۳۰ مصدوم را از کشور عراق به بیمارستان های کشور منتقل و بعد از پایدار شدن شرایط، آنها را به محل سکونت منتقل می کنیم تا ضمن کاهش نگرانی خانواده ها تردد نیز کاهش پیدا کند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور با اشاره به اینکه هیچ گونه بیماری واگیردار و شایعی زائران را تهدید نکرده و مراقبت های خیلی خوبی توسط مدیریت بیماری واگیر و بهداشت انجام شده است، تصریح کرد: نیروهای فوریت های پزشکی کمترین فاصله ها را برای استقرار درنظر گرفته و نیروهای خوب، ماهر و گسترده ای از سایر دانشگاه ها به کمک دانشگاه علوم پزشکی اهواز آمدند.

کولیوند با اشاره به ارائه خدمات و استقرار خوب نیروهای فوریت های پزشکی خوزستان ادامه داد: در گفتگو با زائران نیز مشخص همه از خدمات ارائه شده رضایت کامل دارند.

وی با اشاره به فعالیت درمانگاه های تخصصی به صورت سیار و ثابت بیان کرد: بیمارستان سیار و صحرایی در مرزها با امکانات اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه و دیگر موارد برپا شده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور با تقدیر از خدمات رسانی همه گروه های پزشکی عنوان کرد: خوشبختانه مرز چذابه نسبت به مرزهای دیگر خلوت تر و شاهد ترافیک کمتری هستیم ولی خدمات باکیفیتی در آن ارائه می شود و توصیه می کنیم که زائران برای برگشت مرز چذابه را انتخاب کنند چون سهولت و دسترسی بهتری دارد و هم کارها به صورت روان انجام می شود.

کولیوند خبر داد: در هر سه مرز ۹۰۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰ فروند بالگرد اورژانس هوایی، دو بیمارستان صحرایی در هر مرز در کنار درمانگاه های تخصصی و پایگاه اورژانس که از شهرهای اصلی به منطقه مرزی هر پنج کیلومتر و وقتی به مرز نزدیک تر می شویم، هر یک کیلومتر محل استقرار است و در نقطه صفر مرزی نیز استقرار دارند.

وی یادآور شد: بهداشت و بهداشت محیط نیز در نقطه صفر مرزی بیماری های واگیر و مراقبت های بهداشتی را کنترل می کنند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور بیان کرد: نظارت بر تهیه، پخت و توزیع غذا، آب آشامیدنی، رستوران و مواکب نیز جزو اصلی ترین کارهایی هست که تاکنون انجام شده است.

کولیوند در پایان با اشاره به فعالیت ۹ هزار نفر در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران گفت: خدمات فوریت های پزشکی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه دارد.