آغاز جابجایی زائران به اهواز از ۶ آبان

محمد رستم منش در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: اتوبوس های سپاه از روز ۶ آبان کار جابجایی زائران را از پایانه به سمت اهواز به صورت رایگان آغاز کردند و هر کدام بین چهار تا پنج سرویس رفت و برگشت را با دو راننده انجام می دهند.

شهرداری معنوی چذابه با اشاره به لزوم ساماندهی خودروهای مسافربر شخصی تصریح کرد: روز گذشته نیز ۲۰ دستگاه اتوبوس از شرکت نفت به ناوگان فعلی اضافه شد تا زائران را به صورت رایگان به اهواز منتقل کند.

رستم منش بیان کرد: اتوبوس های اهواز، دزفول و ماهشهر نیز کار جابجایی زائران را به مواکب و پارکینگ ها به صورت ۲۴ ساعته انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه امسال هیچ مشکلی در زمینه جابجایی زائران حسینی نداریم، گفت: ۷۰ اتوبوس و مینی بوس از سپاه حضرت ولیعصر(عج) و ۴۰ دستگاه اتوبوس از شرکت نفت کار جابجایی زائران تا اهواز را به صورت رایگان انجام می دهند.