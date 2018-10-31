ثروت میلیاردرهای جهان ۲۰ درصد جهش کرد/ثبت رکورد ۸.۹ تریلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش مشترک دو بانک بزرگ جهان، یوبیاس و پیدابلیوسی، نشان داد که سال گذشته ثروت میلیاردرهای جهان با بیشترین افزایش خود در تاریخ روبرو شده است و به ۸.۹ تریلیون دلار رسیده است. این، مجموع ثروت ۲۱۵۸ نفر میلیاردر جهان است.
در این گزارش آمده است: در ۳۰ سال گذشته شاهد تولید ثروت، خیلی بیشتر از عصر طلایی (۱۸۷۰-۱۹۰۰ عصر توسعه سریع اقتصاد و جمعیت در آمریکا و آغاز تاثیرگذاری بزرگ بانکها، تجارتها، فلسفه و هنر) بودیم.
در این گزارش آمده است، بیش از ۴۰ نفر از ۱۷۹ میلیاردری که سال گذشته به وجود آمدهاند، از طریق به ارث بردن این ثروت، میلیاردر شدهاند. ظرف ۵ سال گذشته، کل مبلغی که از میلیاردرهای مرحوم برای افراد دینفع باقی مانده است، به طور متوسط هر سال ۱۷ درصد رشد کرده است و درسال ۲۰۱۷ به ۱۱۷ میلیارد دلار رسیده است. تنها در سال ۲۰۱۷، تعداد ۴۴ وارث هر کدام بیش از ۱ میلیارد دلار به ارث بردهاند.
از نظر به وجود آمدن افراد فوقثروتمند، چین در جهان پیشتازی میکند. طبق مطالعات جدید هر هفته دو میلیارد جدید در این کشور به وجود میآیند. فوقثروتمندان چینی ثروت خود را هم توسعه دادهاند و با رشدی ۳۹ درصدی در سال گذشته، مجموع آن را به ۱.۱۲ تریلیون دلار رساندهاند.
در این گزارش آمده است تعداد میلیاردرهای جهان (افرادی که دارای ثروتی بیش از ۱ میلیارد دلار هستند) در سال ۲۰۱۷ با ۹ درصد رشد، از ۱۹۷۹ نفر در ۲۰۱۶ به ۲۱۵۸ نفر رسیده است. در این گزارش آمده است که زنان همچنان درصد کمی از میلیاردهای جهان را تشکیل میدهند اما افزایش سهم آنها به ۱۱ درصد نشاندهنده تغییر در ساختار ایجاد ثروت در جهان است.
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