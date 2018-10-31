سهم ۶.۱ میلیاردی صومعه سرا از اعتبارات ستاد حوادث برای سیل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه صومعه سرا که در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به دیدارهای روز دوشنبه جمعی از مسئولان و اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان با شش وزیر و معاون وزیر در تهران، اظهارکرد: در این دیدارها مشکلات بخش‌های مختلف شهرستان صومعه سرا بیان و دستوراتی نیز برای رفع این مشکلات ابلاغ شد.

فتح اللهی به سیل چند هفته گذشته و خسارت ناشی از آن به شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و افزود: بارش حدود ۱۷۰ میلی‌متر باران در مدت ۱۲ ساعت در شهرستان صومعه سرا با توجه به عدم گنجایش رودخانه‌های این شهرستان سبب جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر، خیابان‌ها و منازل شهروندان و آسیب و تخریب ابنیه، راه‌ها و پل‌ها شد.

وی با بیان اینکه براساس کارشناسی‌های انجام شده میزان خسارت وارده به این شهرستان ۷۵ میلیارد تومان اعلام شد، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ میلیارد تومان از محل ستاد حوادث به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برای جبران خسارت ناشی از سیل ابلاغ شده که سهم شهرستان صومعه سرا ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

فرماندار صومعه سرا با تأکید براینکه این میزان اعتبار باید از طریق ادارات کل مربوطه جذب و در اختیار دستگاه‌های اجرایی در شهرستان قرار گیرد، بیان‌کرد: در تلاش هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان خسارت ناشی از سیل را ترمیم و بازسازی کنیم.

فتح اللهی ادامه داد: در سیل اخیر به ۲ هزار منزل مسکونی روستایی آسیب وارد شده که بنیاد مسکن استان گیلان کارشناسی‌های لازم را انجام و میزان خسارت وارد را برآورد کرده است.

وی همچنین لایروبی انهار و رودخانه‌ها را یکی از راهکارهای پیشگیری و کاهش خسارت در سیل عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۱۵۰ کیلومتر از انهار و رودخانه‌های شهرستان صومعه سرا لایروبی شد که در این مناطق خسارت ناشی از سیل اندک بوده است.

فرماندار صومعه سرا در ادامه به آغاز هفته پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر با وجود افزایش تهدیدات غیرطبیعی و انسان ساز میزان توجهات به موضوع پدافند غیرعامل در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌ها افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه امروز در حوزه اعتبارات به موضوعات پدافندی نیز توجه می شود، اظهار کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز باید به موضوع پدافند غیرعامل با حساسیت بیشتری توجه کرده و این فرهنگ را در جامعه نیز نهادینه کنند.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه در طول هفته پدافند غیرعامل بیش از ۱۰ برنامه شاخص در این شهرستان برگزار می شود، بیان‌ کرد: برگزاری کارگاه آموزشی، مانورهای پیشگیری و اطفای حریق در مدارس و دستگاه‌های اجرایی بخشی از این برنامه‌ها است.