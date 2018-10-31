۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

مدیرکل بهزیستی استان سمنان:

۳۴هزار کودک در طرح بینایی سنجی بهزیستی سمنان حضور خواهند داشت

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از آغاز طرح سنجش بینایی کودکان استان خبر داد و گفت: جامعه هدف این طرح ۳۴ هزار کودک سه تا هفت سال در این استان خواهد بود.

علیرضا ایزدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح سنجش بینایی ۳۴هزار کودک بین سه تا هفت سال استان سمنان از شنبه گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: این طرح برای مقابله با بیماری آمبلوپی توسط ۱۵۰ مرکز غیردائمی و ۱۲ مرکز دائمی در هشت شهرستان استان سمنان به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا کنون و طی بازه زمانی پنج ساله در اجرای طرح سنجش بینایی ۹۱ هزار و ۳۷۴ کودک استان سمنان تحت پوشش قرار گرفتند، افزود: هم استانی هایی که کودک سه تا هفت سال دارند می توانند با مراجعه به پورتال و سایت خبری و اطلاعیه های بهزیستی استان سمنان از مکان، محل و ساعت مراجعه خود برای حضور در طرح سجنش بینایی مطلع و یا به مراکز درمانی و بهزیستی مراجعه کنند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان کودکان امروز را آینده سازان انقلاب اسلامی دانست و گفت: هدف اجرای طرح سنجش بینایی و سلامتی چشمان کودکان، جلوگیری ترویج بیماری های مرتبط با چشم است که می توان در کودکی با آن مقابله کرد و لذا همراهی خانواده ها در این طرح دارای اهمیت فراوانی است.

ایزدپور با بیان اینکه رسانه ها در اطلاع رسانی این طرح نقش ویژه ای دارند، گفت: در تمام هشت شهرستان استان سمنان این طرح برای کودکان سه تا هفت سال انجام و قطعاً در صورت همراهی رسانه ها و خانواده ها، شاهد موفقیت بیشتر آن خواهیم بود.

