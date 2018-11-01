حجم مکالمه اربعین به ۲۹میلیون دقیقه رسید/ مصرف ۳۵ ترابایت اینترنت

اسماعیل رادکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ارتباطی زائران اربعین حسینی اظهار داشت: در فاصله زمانی ۲۴ مهرماه تا ۹ آبان ماه جاری نزدیک به ۲۹ میلیون دقیقه مکالمه میان ایران و عراق مبادله شد که سهم مکالمات صادره (از ایران به عراق) ۷۰ درصد و سهم مکالمات وارده (از عراق به ایران) ۳۰ درصد بوده است.

وی با تاکید براینکه شواهد و گزارش ها نشان می دهد که کیفیت برقراری ارتباطات میان ایران و عراق نسبت به سال گذشته، بسیار بهتر بوده است، افزود: بر مبنای تست های انجام شده و مراقبت دائمی شبکه، مشخص شده است که ترافیک ارتباطی اربعین امسال، در کل شبکه پایدار بوده و اختلال قابل توجهی دیده نشده است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در ایام راهپیمایی اربعین امسال، پوشش دهی مرزهای دو کشور از نظر ارتباطی، بدون مشکل بوده است افزود: به رغم وقوع طوفان و نیز مشکلات جوی و آب و هوایی، با مشکل خاصی از نظر ارتباطات مواجه نشدیم و اختلالات مقطعی نیز به سرعت رفع شد.

رادکانی پیک ترافیک ارتباطی در ایام اربعین امسال را مربوط به روز یکشنبه ششم آبان ماه عنوان کرد و گفت: در این روز بالغ بر ۳.۵ میلیون دقیقه مکالمه میان ایران و عراق برقرار شد.

مسئول کمیته ارتباطات اربعین میزان مصرف مکالمه زائران اربعین را نسبت به سال گذشته کمتر و میزان مصرف دیتا را بیشتر از سال گذشته اعلام کرد و ادامه داد: حجم مصرف دیتای موبایل توسط زائران ایرانی، امسال دو برابر سال گذشته بود.

وی گفت: کاربران ایرانی در بازه زمانی ۲۴ مهرماه تا هشتم آبان ماه، بیش از ۳۵ ترابایت اینترنت موبایل مصرف کردند و این رقم، جدای از سرویس های اینترنت وای فای و سرویس اینترنت اپراتورهای عراقی است.

رادکانی تاکید کرد: ظرفیت سازی صورت گرفته در زمینه خدمات رومینگ میان ایران و عراق سبب شد که اربعین امسال با کمترین مشکل ارتباطی برای زائران برگزار شود.