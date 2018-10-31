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۹ آبان ۱۳۹۷، ۲۳:۰۳

رئیس پلیس راهور:

تردد در محورهای استان ایلام در شرایط خوبی است

تردد در محورهای استان ایلام در شرایط خوبی است

ایلام-رئیس پلیس راهور گفت: تردد در محورهای استان ایلام در شرایط خوبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری چهارشنبه شب در مرز مهران اظهار داشت: آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای مهران به سمت ایلام، ایلام به سمت کرمانشاه و نیز ایلام به سمت ایوان و گردنه قلاجه هم اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد.

وی افزود: ما بیشترین آمار ورودی زائر از کربلای معلی در مرز مهران شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: از بامداد امروز تا ساعاتی قبل بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کردند و به سمت شهر مهران و استان ایلام در حرکت هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون در پایانه برکت با کمبود اتوبوس روبه رو هستیم که این به دلیل حجم بالای خیل عظیم زائرین است.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران برای جابجایی زائرین آمده و به همین مقدار نیز تا فردا صبح به تعداد اتوبوس ها اضافه می شود، زائرین باید صبر و حوصله داشته باشند.

کد مطلب 4446877

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