به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اعلام آخرین آمار خدمات ارائه شده از سوی امدادگران و نجاتگران هلال احمر در طرح امدادی اربعین ٩٧ (٢١مهر تا ۹ آبان) در قرارگاه های مرزی گفت: در مدت یادشده ۶۴ هزار و ٢٣٣ زائر ورودی و خروجی از مرزهای بین المللی (مهران، شلمچه و چزابه) برای دریافت خدمات امدادی به قرارگاه های مرزی هلال احمر مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ٢۴ هزار و ۵۴۸ نفر از خدمات سرپایی بهره مند و ٢٢۸ تن برای ارائه خدمات تکمیلی به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل شده اند.

وی توضیح داد: همچنین در مدت یادشده از اجرای طرح امداد و نجات اربعین ٢۴ هزار و ۵۹٠ نفر از زائرین اربعین حسینی از خدمات اسکان اضطراری و موقت استفاده کرده و ١۴ هزار و ۸۶۷ زائر نیز از خدمات پزشکی (آزمایش فشار و قند خون) بهره برده‌اند.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به خدمات سازمان امداد و نجات هلال احمر در عراق نیز افزود: بر این اساس ٣٠ دستگاه آمبولانس و ٨ دستگاه اتوبوس آمبولانس و خودروهای امدادی در حله، کاظمین، شهرنجف، مسیر پیاده‌روی بین نجف تا کربلا و شهر کربلا مستقر بودند و تا کنون ٢١۶ مصدوم از عراق به مرزهای مهران، شلمچه و چزابه منتقل شده‌اند.

سلیمی افزود: همزمان با آغاز موج بازگشت زائران پیاده از مراسم اربعین، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در پایگاه‌های ثابت، سیار و قرارگاه‌های مرزی در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

بنابر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر، وی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر تا شش روز پس از اربعین در پایگاه‌های هلال احمر مستقر هستند تا خدمات امدادی را به هموطنان ارائه کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات از زائران در حال بازگشت خواست که در صورت قرار گرفتن در شرایط اضطراری عمومی یا پیچیده انواع حوادث و سوانح طبیعی، غیرطبیعی و انسان ساخت با شماره ١١٢ تماس بگیرند.