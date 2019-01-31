به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهرامی معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه با اعلام این خبر گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی اداره سلامت منطقه از شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵ اتوبوس دیابت مقابل سرای محله شکوفه شمالی مستقر شده و مراجعان از خدماتی شامل تست رایگان قند و فشار خون، ویزیت پزشکی، اندازه گیری شاخص توده بدنی و توزیع بروشور بهره مند می شوند. همچنین طی این برنامه بیماران دیابتی سطح محلات شناسایی خواهند شد.

وی با تأکید بر این‌که این غربالگری به مناسبت ایام‌ا...دهه فجر انجام می‌شود، افزود: اتوبوس دیابت تا چهارشنبه ۱۷ بهمن در منطقه مستقر بوده و ضمن ارائه رایگان خدمات یادشده، به منظور افزایش سطح سلامت شهروندان علاوه بر پایش قند و فشار خون بروشورهای سلامت، پزشکی و بهداشتی نیز بین مراجعین توزیع خواهد شد.

بهرامی با اشاره به اینکه کانون های دیابت در همه محلات این منطقه فعال هستندافزود: حدود ۳۰۰ نفر از شهروندان منطقه در این کانون ها عضو هستند که به منظور ارتقاء سطح آگاهی آنها ضمن برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره، تست رایگان قند خون و تورهای تفریحی به اماکن مختلف شهر تهران در طول سال برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهردار منطقه در پایان با دعوت از شهروندان برای استفاده از این خدمات یاد آور شد: شهروندان به صورت ناشتا با همراه داشتن دفترچه بیمه می‌توانند به اتوبوس دیابت مستقر در سرای محله شکوفه شمالی واقع در ناحیه ۲ مراجعه کنند.