انهدام باند سارقان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی در شهرکرد موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بابررسی آثار به جا مانده در صحنه های سرقت و اظهارات مال باختگان مشخص شد سرقت ها توسط باند سارقان حرفه ای و با استفاده از روش های بسیار ماهرانه انجام شده از این رو کارآگاهان پیگیری و کشف سرقت ها را با استفاده از روش ها و تجهیزات علمی پیشرفته پلیسی آغاز کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اعزام مستمر اکیپ های گشت متشکل از ماموران زبده و تحقیقات و بررسی های دقیق پلیسی در یک عملیات غافلگیرانه یکی از اعضای باند شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سارق در بازجویی فنی ماموران ابتداء منکر انجام هر گونه سرقت شد اما پس از مواجه با مدارک غیر قابل انکار پلیس به ۳۸ فقره سرقت با همدستی هشت سارق دیگر اعتراف کرد.

غلامزاده تصریح کرد: ماموران در ادامه اقدامات خود هشت نفر دیگر از اعضای این باند سرقت را دستگیر و در بازرس از مخفیگاه آنان مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل لوازم خانگی ابزارالات و لوازم برقی کشف کردند.