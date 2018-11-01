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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

معاون استاندار یزد:

مصوبات کارشناسی حوزه آرد و نان یزد بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرایی شود

مصوبات کارشناسی حوزه آرد و نان یزد بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرایی شود

یزد ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به اهمیت آرد و نان در سفره غذایی مردم گفت: مصوبات کارشناسی کارگروه آرد و نان باید بدون هیچ ملاحظه ای اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند که عصر امروز به همراه فرماندار یزد از چهار واحد تولیدی آرد در شهرستان یزد بازدید کرد، اظهار داشت: تهیه و تولید آرد باید به تکنولوژی‌های روز مجهز شود تا هم سلامت مردم تامین شود و هم تولید فرآورده‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت از صنایع تولیدی مبتنی بر دانش و تکنولوژی حمایت می‌کند، افزود: امیدواریم صنعت مهم آرد و نان در یزد هرچه سریع‌تر به سمت تکنولوژی‌های روز حرکت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد همچنین با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی آرد و نان در تولید اشتغال تصریح کرد: دولت در این راستا نیز از واحدهای تولیدی حمایت می کند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: میزان اشتغال و افزایش تولید همواره مورد تأکید مسئولان بوده و در شرایط کنونی از واحدهایی که با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن فعالیت می‌کنند، پشتیبانی خواهد شد.

وی، جایگاه واحدهای تولیدی مواد غذایی به ‌ویژه آرد و نان را در کشور و استان ویژه و خاص دانست و افزود: این مهم در زمینه‌های قیمت، بهداشت و توزیع همواره مورد تأکید بوده و می‌طلبد برای رفع مشکلات آن‌ها اهتمام بیشتری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌رود به سبب همین جایگاه تصمیمات کارشناسی در خصوص کارگروه آرد و نان بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرایی و عملیاتی شود زیرا نان قوت قالب مردم است و با سلامت آنها ارتباط مستقیم دارد بنابراین نباید با متخلفان مماشات شود.

زینی‌وند تاکید کرد: ضروری است متولیان در حوزه آرد و نان ضمن اعمال نظارت بیشت،ر متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کنند.

کد مطلب 4447362

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