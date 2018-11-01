به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند که عصر امروز به همراه فرماندار یزد از چهار واحد تولیدی آرد در شهرستان یزد بازدید کرد، اظهار داشت: تهیه و تولید آرد باید به تکنولوژی‌های روز مجهز شود تا هم سلامت مردم تامین شود و هم تولید فرآورده‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت از صنایع تولیدی مبتنی بر دانش و تکنولوژی حمایت می‌کند، افزود: امیدواریم صنعت مهم آرد و نان در یزد هرچه سریع‌تر به سمت تکنولوژی‌های روز حرکت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد همچنین با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی آرد و نان در تولید اشتغال تصریح کرد: دولت در این راستا نیز از واحدهای تولیدی حمایت می کند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: میزان اشتغال و افزایش تولید همواره مورد تأکید مسئولان بوده و در شرایط کنونی از واحدهایی که با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن فعالیت می‌کنند، پشتیبانی خواهد شد.

وی، جایگاه واحدهای تولیدی مواد غذایی به ‌ویژه آرد و نان را در کشور و استان ویژه و خاص دانست و افزود: این مهم در زمینه‌های قیمت، بهداشت و توزیع همواره مورد تأکید بوده و می‌طلبد برای رفع مشکلات آن‌ها اهتمام بیشتری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌رود به سبب همین جایگاه تصمیمات کارشناسی در خصوص کارگروه آرد و نان بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرایی و عملیاتی شود زیرا نان قوت قالب مردم است و با سلامت آنها ارتباط مستقیم دارد بنابراین نباید با متخلفان مماشات شود.

زینی‌وند تاکید کرد: ضروری است متولیان در حوزه آرد و نان ضمن اعمال نظارت بیشت،ر متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کنند.