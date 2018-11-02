حسینعلی سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹۵ هزار راس دام سبک در چهارمحال و بختیاری کشتار شد، اظهار داشت: این تعداد دام از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان کشتار شده است.

وی بیان کرد: این تعداد دام شامل ۸۹ هزار و ۶۶۱ راس گوسفند و بز است.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری پنج هزار و ۳۴۰ راس گاو و گوساله کشتار شده است.

وی ادامه داد: این تعداد دام با نظارت های ویژه دامپزشکی به صورت بهداشتی کشتار شده است و در فروشگاه ها توزیع شده است.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:گوشت تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از بهترین انواع گوشت تولیدی در سطح کشور است.