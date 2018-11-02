  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

۹۵ هزار راس دام سبک در چهارمحال و بختیاری کشتار شد

۹۵ هزار راس دام سبک در چهارمحال و بختیاری کشتار شد

شهرکرد- مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۵ هزار راس دام سبک در چهارمحال و بختیاری کشتار شد.

حسینعلی سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹۵ هزار راس دام سبک در چهارمحال و بختیاری کشتار شد، اظهار داشت: این تعداد دام از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان کشتار شده است.

وی بیان کرد: این تعداد دام شامل ۸۹ هزار و ۶۶۱ راس گوسفند و بز  است.

 مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری پنج هزار و ۳۴۰ راس گاو و گوساله کشتار شده است.

وی ادامه داد: این تعداد دام با نظارت های ویژه دامپزشکی به صورت بهداشتی کشتار شده است و در فروشگاه ها توزیع شده است.

 مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:گوشت تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از بهترین انواع گوشت تولیدی در سطح کشور است.

کد مطلب 4447441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها