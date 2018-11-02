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۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

مدیر امور دام جهادکشاورزی هرمزگان عنوان کرد:

پلاک کوبی ۹ هزار و ۶۰۰نفر شتر در هرمزگان

پلاک کوبی ۹ هزار و ۶۰۰نفر شتر در هرمزگان

بندرعباس - مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای طرح هویت دارکردن شترها در استان تاکنون ۹ هزار و ۶۰۰ هزار نفر شتر پلاک کوبی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال اصلاحی افزود: طرح هویت دار کردن شترهای استان با هدف کاهش تصادفات جاده ای، تهیه آمار دقیق از جمعیت، پراکنش، نژاد و گونه‌ی این دام اجرا می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: تهیه اطلاعات ژنتیکی دام کشور، ردیابی دام از مزرعه تا کشتارگاه، کنترل بیماری‌های واگیردار و انگلی، تسهیل در واردات و صادرات دام و ثبت و احراز مالکیت، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

اصلاحی با بیان اینکه این طرح در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک و سیریک انجام شده است، تصریح کرد: عملیات پلاک کوبی ۱۰ هزار نفر شتر دیگر نیز در سامانه اصلاح نژاد و دام آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه پلاک کوبی به ازای هر نفر شتر ۶ هزارو ۵۰۰ تومان است، اظهار کرد: هرمزگان ۲۱ هزار نفر شتر دارد.

کد مطلب 4447640

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