پلاک کوبی ۹ هزار و ۶۰۰نفر شتر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال اصلاحی افزود: طرح هویت دار کردن شترهای استان با هدف کاهش تصادفات جاده ای، تهیه آمار دقیق از جمعیت، پراکنش، نژاد و گونه‌ی این دام اجرا می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: تهیه اطلاعات ژنتیکی دام کشور، ردیابی دام از مزرعه تا کشتارگاه، کنترل بیماری‌های واگیردار و انگلی، تسهیل در واردات و صادرات دام و ثبت و احراز مالکیت، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

اصلاحی با بیان اینکه این طرح در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک و سیریک انجام شده است، تصریح کرد: عملیات پلاک کوبی ۱۰ هزار نفر شتر دیگر نیز در سامانه اصلاح نژاد و دام آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه پلاک کوبی به ازای هر نفر شتر ۶ هزارو ۵۰۰ تومان است، اظهار کرد: هرمزگان ۲۱ هزار نفر شتر دارد.