حیه: تلاش ها برای شکستن محاصره غزه در آستانه به ثمر نشستن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در جریان مشارکت در تظاهرات بزرگ بازگشت در شرق شهر غزه تصریح کرد که این تظاهرات دو هدف عمده را دنبال می کند نخست احیای مجدد مسئله فلسطین در مرحله ای که دشمنان قصد نابودی و حذف آن به ویژه حق آوارگان را دارند و دوم شکستن محاصره ظالمانه دشمن صهیونیستی علیه این منطقه.

الحیه خطاب به ملت فلسطین تاکید کرد که اگر تظاهرات بازگشت نبود، اکنون توجه جهانیان به سمت آنها معطوف نبود و کسی به دادشان نمی رسید.

وی خبر داد که تلاش های مصر، قطر و طرف های بین المللی برای شکستن محاصره غزه در آستانه موفقیت و به ثمر نشستن است.

این عضو دفتر سیاسی حماس به رژیم صهیونیستی هشدار داد که اگر تظاهرات بازگشت همچنان ادامه داشته باشد و محاصره لغو نشود، این رژیم شاهد تشدید مبارزات ملت فلسطین خواهد بود.