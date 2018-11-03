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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۴

حیه: تلاش ها برای شکستن محاصره غزه در آستانه به ثمر نشستن است

حیه: تلاش ها برای شکستن محاصره غزه در آستانه به ثمر نشستن است

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که تلاش ها برای شکستن محاصره ظالمانه باریکه غزه در آستانه به ثمر نشستن است و تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این باریکه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در جریان مشارکت در تظاهرات بزرگ بازگشت در شرق شهر غزه تصریح کرد که این تظاهرات دو هدف عمده را دنبال می کند نخست احیای مجدد مسئله فلسطین در مرحله ای که دشمنان قصد نابودی و حذف آن به ویژه حق آوارگان را دارند و دوم شکستن محاصره ظالمانه دشمن صهیونیستی علیه این منطقه.

الحیه خطاب به ملت فلسطین تاکید کرد که اگر تظاهرات بازگشت نبود، اکنون توجه جهانیان به سمت آنها معطوف نبود و کسی به دادشان نمی رسید.

وی خبر داد که تلاش های مصر، قطر و طرف های بین المللی برای شکستن محاصره غزه در آستانه موفقیت و به ثمر نشستن است. 

این عضو دفتر سیاسی حماس به رژیم صهیونیستی هشدار داد که اگر تظاهرات بازگشت همچنان ادامه داشته باشد و محاصره لغو نشود، این رژیم شاهد تشدید مبارزات ملت فلسطین خواهد بود.

کد مطلب 4447945

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