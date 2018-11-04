قطعات خودروهای CKD تامین شده است/قیمت پراید همچنان ۲۱میلیون تومان

محمد اسماعیلی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیستم اقتصادی و صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۱ هم بحران مشابهی را پشت سر گذاشته؛ ولی بدنه اقتصادی کلان کشور آنقدر قوی است که بتواند این بحران‌ها را پشت سر بگذارد.

وی با بیان این مطلب که قطعات مورد نیاز خودروهای تعهد شده به مشتریان، تامین شده است، افزود: قطعات مورد نیاز خودروهای CKD تامین شده است و تا پایان سال از این بابت نگرانی نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تعهدات قبلی‌ را نیز انجام خواهیم داد.

اسماعیلی‌فر با بیان این مطلب که اگر بخشی از این تعهدات باقی بماند، خودروساز با تبدیل محصول رضایت مشتری را فراهم خواهد کرد، افزود: خوشبختانه از نظر انجام تعهدات‌مان در گروه سایپا مشکلی برای تامین قطعات داخلی نداریم؛ اما از آنجایی که هدف‌ اصلی تداوم فعالیت‌ها است، بنابراین از دولت می‌خواهیم در این مقطع برای تامین نقدینگی در کنار خودروسازان باشد؛ چراکه اعتقاد داریم این مشکلات مقطعی است و بی‌شک برطرف خواهد شد. این نخستین بار نیست که دچار تحریم و ناملایمتی شده‌ایم، پس می‌توانیم بگوییم سیستم اقتصادی‌مان برای این مشکلات مقاوم شده است.

این مقام مسئول در صنعت خودروسازی با تاکید بر اینکه خودروسازان برای انجام تعهدات‌شان، برنامه‌ریزی کرده‌اند، افزود: برای حفظ رضایت مشتریان برنامه‌ریزی لازم انجام شده؛ به شرط آنکه دولت بتواند تفاوت قیمت حاشیه بازار را مدیریت کند؛ چراکه قیمت خودرو در بازار، خارج از دست خودروساز است.

قیمت پراید، همچنان ۲۱ میلیون تومان است

اسماعیلی‌فر، با یادآوری این مطلب که خودروی پراید در کارخانه همچنان به قیمت ۲۱ میلیون تومان فروخته می‌شود، گفت: زمانی شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کرد و اکنون ستاد تنظیم بازار این وظیفه را به عهده گرفته است؛ پس بنگاه‌های تولیدی و خودروساز نقش چندانی در تعیین قیمت‌ها ندارند.

این مسئول مالی صنعت خودروسازی، افزود: در حال حاضر پراید به قیمت ۲۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد که در واقع ١٧ میلیون تومان آن برای خودروساز و بقیه مبلغ مربوط به عوارض، بیمه و شماره‌گذاری است. یعنی در واقع اگر به قیمت ارز روز حساب کنیم، خودروساز برای هر پراید، حدودا هزار و ۲۰۰ دلار دریافت می‌کند. حال آنکه ارزان‌ترین خودروی دنیا یعنی تاتای هند، چهارهزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد. خودرویی که هیچ‌کدام از آپشن‌های پراید را ندارد و بسیار ابتدایی است.

راه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد

وی با یادآوری ظرفیت‌های فعلی در بدنه زنجیره تامین و شرکت‌های بزرگ، گفت: باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. هنگامی که بحث تحریم و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود، مشکل اصلی پیش روی صنایع، تامین نقدینگی برای تامین قطعات داخلی است چراکه راه‌های زیادی برای دور زدن تحریم و مقابله با آن وجود دارد.

اسماعیلی فر، با گلایه از مشکلات داخلی و تاثیر بیشتر آن‌ها بر صنعت خودروسازی نسبت به تحریم‌های خارجی، گفت: بانک‌ها روزبه‌روز فشارشان را بیشتر می‌کنند؛ اگر تمام عوامل اجرایی مثلا گمرک، سیستم بانکی، پتروشیمی‌ها و فولاد با خودروسازان همکاری داشته باشند، تحریم‌های بین‌المللی کار چندانی از پیش نخواهد برد.

اسماعیلی‌فر با تاکید بر ضرورت همدلی دولت و صنایع داخلی با یکدیگر، افزود: به عنوان یک شرکت بزرگ خودروسازی، زنجیره تامینی هستیم که با ۵۰۰ قطعه ساز قرارداد می‌بندیم که خوشبختانه در بحث‌های ارزی به فهم مشترکی رسیده‌ایم؛ اما مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های داخلی که ارتباطی با تحریم ندارد، بلکه فشارهای داخلی است، تا حدودی کار را دشوار می‌کند.