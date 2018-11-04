سرهنگ تورج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس پروندهای واصله متهمین بدواً اقدام به تهیه ربات یا اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوئر، دوست یاب، صیغه یاب، ردیاب، دوربین لخت کن و ... کرده به نحوی که پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی (معمولا ۲۰ هزار ریال) و ارجاع به صفحه فیشینگ را میکند.

وی ادامه داد: این ربات های راه اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه وجود نداشته و مستقیماً اطلاعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ شده و در تمامی موارد پیغام (صوری عدم ارتباط با بانک) و یا تراکنش ناموفق نشان داده می شود. همچنین در بسیاری از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشن های جعلی در کانال های پر بازدیدشبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام، (با چند صد هزار اعضا) کرده و به این ترتیب برنامه مورد نظر در معرض دید و دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران نرم افزارهای اجتماعی هدف قرار می گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: با توجه به اهمیت موضوع و افزایش چشمگیر این قبیل اپلیکیشن ها، بمنظور ارتقای سطح عمومی و آگاهی کاربران و بمنظور پیشگیری از جرایم این حوزه اطلاع رسانی از طریق رسانه ملی و شبکه اجتماعی داخلی و خبرگزاریها در دستور کار قرار گرفته است.