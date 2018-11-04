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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

انجمن بین‌المللی طلا؛

بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا به ذخیره طلا رو آورده‌اند

بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا به ذخیره طلا رو آورده‌اند

آخرین داده‌های انجمن جهانی طلا (دابلیوجی‌سی) نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا، ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند و تنها در ربع سوم ۲۰۱۸ بیش از ۱۴۸ تن طلا خریدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، آخرین داده‌های انجمن جهانی طلا (دابلیوجی‌سی) نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا، به طور قابل‌توجهی ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند و تنها در ربع سوم ۲۰۱۸ به خرید ۱۴۸ تن طلا دست زده‌اند.

این داده‌ها یک رشد ۲۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل، که ۶ میلیارد دلار صرف خرید طلا شده بود را نشان می‌دهد. روسیه، ترکیه، قزاقستان، هند، لهستان و مجارستان، پیشتازان خرید خالص طلا هستند.

روسیه و ترکیه و برخی از این کشورها در مواجهه با تحریم‌های آمریکا ذخایر طلای خود را بالا برده‌اند و سایر کشورها هم تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود را به عنوان یک ضرورت احساس کرده‌اند.

کلودیو گراس، مشاور مستقل فلزات گران‌بها از سوئیس، می‌گوید: بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف برای تقویت استقلال و قدرت خود طلا ذخیره می‌کنند. آنها وابستگی خود به سیستم مالی‌ای را که نامطمئن است و تنها بر اساس امید به درست‌کاری دولت‌ی خاص پایه‌ریزی شده است، کاهش می‌دهند. هیچ ریسکی از جانب طرفین مقابل و رقیب تجاری، متوجه طلا نیست و این فلز گران‌بها قابلیت اعتماد به خود را در طول ۵۰۰۰ سالی که به عنوان پول واقعی معامله می‌شده است، به دست آورده است.

کد مطلب 4449648

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