به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، آخرین داده‌های انجمن جهانی طلا (دابلیوجی‌سی) نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا، به طور قابل‌توجهی ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند و تنها در ربع سوم ۲۰۱۸ به خرید ۱۴۸ تن طلا دست زده‌اند.

این داده‌ها یک رشد ۲۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل، که ۶ میلیارد دلار صرف خرید طلا شده بود را نشان می‌دهد. روسیه، ترکیه، قزاقستان، هند، لهستان و مجارستان، پیشتازان خرید خالص طلا هستند.

روسیه و ترکیه و برخی از این کشورها در مواجهه با تحریم‌های آمریکا ذخایر طلای خود را بالا برده‌اند و سایر کشورها هم تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود را به عنوان یک ضرورت احساس کرده‌اند.

کلودیو گراس، مشاور مستقل فلزات گران‌بها از سوئیس، می‌گوید: بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف برای تقویت استقلال و قدرت خود طلا ذخیره می‌کنند. آنها وابستگی خود به سیستم مالی‌ای را که نامطمئن است و تنها بر اساس امید به درست‌کاری دولت‌ی خاص پایه‌ریزی شده است، کاهش می‌دهند. هیچ ریسکی از جانب طرفین مقابل و رقیب تجاری، متوجه طلا نیست و این فلز گران‌بها قابلیت اعتماد به خود را در طول ۵۰۰۰ سالی که به عنوان پول واقعی معامله می‌شده است، به دست آورده است.