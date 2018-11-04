نظارت دامپزشکی قزوین برمراکز پخش دارو بصورت جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زینالی روز یکشنبه در جلسه کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان قزوین اظهار کرد: نظارتهای کارشناسان دامپزشکی بر خرید واکسن و دارو توسط مراکز پخش استانی، کیفیت و کمیت نگهداری اقلام بیولوژیک در سردخانه ها و همچنین توزیع این اقلام در بین مراکز مایه کوبی می بایست کاملا با نظارت مسئولین بهداشتی این مراکز و ارائه گزارشهای مربوطه به واحد تشخیص و درمان دامپزشکی استان انجام شود.

وی به نحوه فعالیت مراکز مایه کوبی و داروخانه ها اشاره کرد و افزود: فروش واکسن و دارو بدون نسخه دامپزشک ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد خواهد شد چرا که استفاده بدون ضابطه از واکسن ودارو می تواند موجب بروز و شیوع بیماریهای دامی و همچنین ایجاد مقاومت دارویی در مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی شود.

زینالی تصریح کرد: بازدیدهای دوره های از مراکز تحت نظارت دامپزشکی با هدف پیشگیری از تخلف انجام می گیرد و لیکن در صورت مشاهده مواردی همچون عدم حضور مستمر مسئول بهداشتی، فروش خارج از شبکه واکسن و دارو و همچنین عدم احراز شرایط مناسب برای دپوی فرآورده های بیولوژیک در مراکز پخش واکسن و دارو، مراکز مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی متخلفین ابتدا به هیئت بدوی انتظامی دامپزشکی و در مراحل بعدی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان بر نظارتهای شبانه روزی بازرسان دامپزشکی بر کشتارگاههای دام و طیور تاکید کرد و افزود: معاینه قبل از کشتار دام و طیور و همچنین کنترل خودروهای حمل از اهم مواردی است که باید توسط ناظرین بهداشتی بخش دولتی مورد توجه قرار بگیرد.