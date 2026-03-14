زیباکردار: دارو و واکسن دامپزشکی در کردستان تامین شده است

کامران زیباکردار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان کردستان، در راستای برنامهریزی و تأمین بهموقع دارو و واکسن مورد نیاز و پیشگیری از بروز کمبود واکسن و مواد بیولوژیک در استان، از ماهها قبل از آغاز جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی، اقدامات لازم را آغاز کرده بود.
وی افزود: در همین راستا، از تمامی مدیران و مسئولان فنی شرکتهای پخش دارو و واکسن استانی، داروخانهها و مراکز مایهکوبی خواسته شد تا موجودی دارو و واکسن مراکز خود را بررسی کرده و نیاز سهماهه آینده را پیشبینی نمایند.
وی یادآور شد: همچنین، فهرستی از اقلامی که احتمال کمبود استانی آنها در ماههای آتی وجود دارد، جهت تأمین ارسال شد.
ذخایر مناسب و پایش مستمر توزیع
مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به وضعیت ذخایر، بیان داشت: خوشبختانه، از زمان شروع جنگ، انبارهای شرکتهای پخش استانی از دپوی مناسبی از دارو و مواد بیولوژیک برخوردار بودهاند.
وی همچنین تأکید کرد: این اداره کل به تمامی واحدهای تحت نظارت خود اعلام کرده است تا با حضور فعال، مانع از اختلال در نیاز دامداران و خدمتگیرندگان شوند.
وی بیان کرد: روند تأمین و توزیع دارو و واکسن بهصورت روزانه توسط واحد مربوطه رصد و پایش میشود و با پیگیریهای صورت گرفته، برخی از کمبودهای دارویی، علیرغم مشکلات توزیع شرکتهای پخش سراسری، تأمین شده است.
آمادگی کامل در تعطیلات پیش رو
کامران زیباکردار در پایان خاطرنشان کرد: روند بازدید کارشناسان این اداره کل در طول تعطیلات اخیر و همچنین تعطیلات پیش رو، از پیش برنامهریزی شده بوده و تمامی واحدهای تابعه آماده ارائه خدمات به خدمتگیرندگان هستند.
