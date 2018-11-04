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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

در شیراز؛

نشست «بر خوان سعدی» برگزار می شود

نشست «بر خوان سعدی» برگزار می شود

شیراز- نشست «بر خوان سعدی» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های سعدی شناسی که در سراس سخن سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود، دکتر کاظم رحیمی نژاد و بوستان خوانی دکتر مرتضی جعفری

دوشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷ به استقبال سعدی دوستان می روند.

یادآور می شود: ششمین نشست از سلسله‌ نشست‌های سعدی‌شناسی با عنوان «بر خوان سعدی» با سخنرانی دکتر زرین‌تاج واردی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شیراز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس ۱۴ مهرماه در سرای سخن برگزار شد.

سلسله نشست های سعدی شناسی توسط توسط انجمن فرهنگ و ادب شیراز، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس و مرکز سعدی‌شناسی برگزار می شود.

کد مطلب 4449761

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