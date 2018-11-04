به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گلدمن ساکس در گزارشی پیشبینی کرد که افت صادرات ایران در ترکیب با محدود بودن ظرفیت تولید اضافی تولیدکنندگان و تقویت تقاضای نفت دوباره قیمتها را بالا میبرد و قیمت نفت برنت پیش از پایان سال از ۸۰ دلار فراتر خواهد رفت.
یکی از دلایلی که باعث شد قیمت نفت خام در ماه گذشته ۱۶ درصد سقوط کند، این بود که ناگهان به نظر میرسید تقاضا رو به کاهش است. بهویژه با افت ارزش پولهای اقتصادهای در حال ظهور در برابر دلار، که باعث شد یک شوک قیمتی برای مصرفکنندگان بهوجود بیاید، تقاضای نفت در این کشورها افت کرد. اما گلدمن ساکس اعلام کرد پس از بررسی موشکافانه دادهها، مشخص شد که تقاضا آنقدرها هم افت نکرده است.
این بانک در بیانیه خود گزارش داد: مدلسازیها و بررسیهای ما نشان میدهد که این نگرانیها بیش از حد در نظر گرفته شده بودند.
بانک ادامه داد: تقاضای نفت همچنان با نرخ خوبی به رشد خود ادامه میدهد. مشخصا باید ذکر کنیم که تقاضای نفت چین، علیرغم افت فعالیتهای صنعتی، بهطور غافلگیرکنندهای در حال رشد است. همچنین در سال ۲۰۱۸ تاثیر افت ارزش ارزهای ملی اقتصادهای در حال ظهور بر قیمت نفت، در سال ۲۰۱۸ اندک خواهد ماند و در سال ۲۰۱۹ کاملا از بین میرود.
همچنین گلدمن ساکس به ایده کند شدن رشد اقتصادی جهان باوری ندارد و اعلام کرد پیشبینی این حوزه بسیار مشکل است.
گلدمن ساکس همچنین پیشبینی کرد که صادرات نفت ایران، علیرغم معافیتهایی که به واردکنندگان داده شده است، افت کند. با وجود افزایش تولید اوپک و افزایش تولید نفت آمریکا، این به این معناست که قیمتها ممکن است درست قبل از اجرایی شدن تحریمهای جدید آمریکا در ۵ نوابر، افت کنند، اما پس از زمان کوتاهی روبه رشد قرار خواهند گرفت.
تحلیلگران گلدمن نوشتند: درحالی که گزارشات متعدد میزان ذخایر انبارهای نفت در ماه اکتبر نشان میداد میزان ذخایر نفت جهان در حال افت است، و با تداوم کاهش صادرات ایران، ما معتقدیم که در ماه نوامبر بازارهای جهانی نفت با کسری عرضه روبرو خواهند شد و قیمتها دوباره صعودی خواهند شد.
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