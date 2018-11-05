خواهان استفاده از تجارب ایران در حوزه قرآن کریم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهرداد رخشنده» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در چارچوب توسعه ارتباطات دینی و فرهنگی (۹ آبان‌ماه) با کیایی حاجی سیف الله معصوم، رییس جمعیت قرّاء و حفّاظ سازمان نهضت العلماء اندونزی دیدار کرد.

رخشنده در سخنانی، با تأکید بر ضرورت توسعه روابط دینی و فرهنگی دو کشور بزرگ اسلامی ایران و اندونزی، گفت: امروز پس از گذشت چهل سال از عمر پُربرکت جمهوری اسلامی ایران شاهد پیشرفت‌های بسیار گران‌سنگ در حوزه‌های دینی و قرآنی هستیم و مفتخریم که قاریان و حافظان بسیاری را به جامعه بین‌الملل معرفی کرده‌ایم.

رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی افزود: قرآن و آموزه‌های آن در جامعه و زندگی روزمره مردم ایران شکل گرفته است و تجارب خوبی را در برگزاری مسابقات، نمایشگاه‌های قرآن کریم، مطالعات و پژوهش‌های قرآنی، چاپ و نشر و همچنین تفسیر، حفظ و قرائت قرآن کریم برای سنین مختلف روش‌‎های متنوع و نوینی داریم تا یادگیری و فهم درست قرآن برای همه روان و آسان شود.

وی آمادگی این نمایندگی فرهنگی را برای انتقال این تجارب به جامعه اندونزی جهت توسعه و ارتقاء روابط دوجانبه اعلام کرد.

کیایی حاجی سیف الله معصوم نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکر از ارسال و اهدا قرآن کریم به جمعیت قرّاء و حفّاظ سازمان نهضت العلماء اندونزی، گفت: امروز فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه قرآن کریم بر هیچکس پوشیده نیست و یقینا بهره‌برداری از این تجارب در اهداف این جمعیت نیز، بوده است.

رییس جمعیت قرّاء و حفّاظ سازمان نهضت العلماء اندونزی افزود: امیدواریم با حضور رایزنی فرهنگی ایران بتوانیم این فعالیت‌ها و تبادلات را که در گذشته به صورت پراکنده انجام می‌شده است، به صورت مستمر انجام پذیرد و ما هم آمادگی کامل داریم تا از برنامه‌های قرآنی ایران در اندونزی حمایت کنیم.

در ادامه این دیدار، درباره گروه‌های افراطی و افراط‌گرایی و آسیب‌های آن، مسأله فلسطین، حرکت‌های تفرقه‌آمیز دشمنان اسلام و ضرورت وحدت و هوشیاری مسلمانان بحث و تبادل نظر شد.