اعطای جایزه «شهید علیمحمدی» به رساله های برتر فیزیک و ریاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه دکتر مسعود علی محمدی در سال ۱۳۹۸ به رساله های دکتری برگزیده که در داخل کشور تهیه شده و طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مرحله دفاع را گذرانده باشند، اعطا می شود.

برای ورود به مرحله داوری، لازم است کارهای پژوهشی انجام شده در دوره دکتری و رساله حاصل از آن، به تشخیص حداقل سه عضو هیات علمی استادیار به بالا که استاد راهنمای رساله دکتری نیز یکی از آنان است، به عنوان «رساله ممتاز» شناخته شده باشد.

نامزدی هر شرکت کننده باید کتبا توسط استاد راهنما با ذکر اطلاعات مربوط به متقاضی، دلایل، مستندات و مقالات مستخرج از رساله و همچنین نام و نشانی حداقل دو عضو هیات علمی دیگر که بتوانند موید نامزدی رساله مربوطه باشند اعلام شود.

مدارک و مستندات متقاضیان لازم است تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ در پایگاه اینترنتی به آدرس زیر بارگذاری شود.

پژوهشگاه دانش های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران از سال ۱۳۹۰ به رساله های برتر دکتری فیزیک که در داخل کشور تهیه شده باشند جایزه به نام «جایزه علیمحمدی» اعطا می کند. این جایزه به پاس خدمات علمی و دانشگاهی شهید دکتر مسعود علیمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش آموخته دکتری فیزیک داخل کشور از جمله نقش موثرش در زیرساخت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی و تلاش های وی برای برپایی تحصیلات تکمیلی در ایران به نام او نامگذاری شده است.

نظر به اثر مثبتی که اعطای جایزه علیمحمدی در رشته فیزیک در میان محققان جوان و مستعد داشته و برای تداوم خاطره شهید علیمحمدی، پژوهشگاه دانش های بنیادی از سال ۱۳۹۵ اعطای این جایزه را به رشته ریاضی نیز تسری داده است تا انگیزه بیشتری برای ارائه رساله های دکتری ارزشمندتر در ریاضیات ایجاد شود.