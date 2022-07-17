برگزیده یازدهمین جایزه «دکتر مسعود علیمحمدی» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه دانش های بنیادی، «جایزۀ علیمحمدی» به نام شهید دکتر مسعود علیمحمدی از سال ۱۳۹۰ هر ساله توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی به نویسندگان رسالههای برتر دکتری فیزیک که در داخل کشور انجام شده باشند اهدا می شود.
انجمن فیزیک ایران در برگزاری این جایزه با پژوهشگاه همکاری می کند.
دکتر داود حبری، برگزیده این دوره از جایزه علیمحمدی منتخب کمیته داوران از بین دانشگاههای مختلف کشور (دانشگاههای اصفهان، تبریز، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تهران، دامغان، زنجان، سمنان، شهید بهشتی تهران، شهید باهنر کرمان، شیراز، صنعتی شاهرود، ولی عصر (عج) رفسنجان، یزد) بوده است.
دکتر حبری، فارغالتحصیل مقطع دکتری رشتۀ فیزیک- درحوزه اپتیک از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بوده است.
این جایزه به واسطه رسالۀ دکتری دکتر حبری با عنوان«پراش باریکههای نوری از روزنههای ساختاریافته جداییپذیر در مختصات دکارتی و قطبی» به ایشان اختصاص یافته است.
این پایاننامه متشکل از مجموعهای از فعالیتهای نظری و تجربی روی پراش نور از روزنههای ساختاریافته است. در بخشی از این رساله، مطالعهای جدید روی پراش نور تخت از ساختارهای دو بعدی جداییپذیر و جداییناپذیر در مختصات قطبی ارائه شده و ساختارهای نوینی در مختصات قطبی معرفی میشوند که دارای خود تصویر هستند. در بخش دیگری از این رساله، مطالعهای تحلیلی روی پراش باریکههای گردابی از روزنههای ساختاریافته ارائه میشود. علاوه برآن پراش یک باریکهٔ گردابی از یک روزنه با تابعیت دلخواه فرمولبندی گشته است. به عنوان یک مورد مهم، پراش باریکههای گردابی از توریهای شعاعی دامنهای سینوسی، فرمولبندی شده و به صورت تجربی نیز بررسی شده و نشان داده شده است که الگوی پراش، هم بار توپولوژیکی و هم جهت پیچش پرتوی گردابی فرودی را نمایان میکند.
به روز بودن پژوهش انجام شده، کیفیت عالی مقالات مستخرج از رساله و شفافیت در نگارش از جمله نقاط مثبت و مهمی است که رساله مزبور را به عنوان پایان نامهٔ برتر منتخب کرده است.
به علت شیوع بیماری کرونا، یازدهمین جایزه علمیحمدی با تاخیر و عدم برگزاری مراسم جمعی اعطا شد. قرار است همزمان با برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از برگزیده جایزه تجلیل به عمل آید.
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