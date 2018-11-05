سوانح رانندگی در قزوین ۲ کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد سانحه رانندگی در عوارضی «قزوین-کرج» به سمت قریب کش، بلافاصله عوامل انتظامی و پلیس راه جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

رئیس پلیس راه استان اظهار کرد: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری لیفان، بنا به دلایلی واژگون که در اثر این حادثه متاسفانه راننده خودرو به دلیل شدت جراحات وارد فوت شد.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلوی راننده سواری لیفان بوده است.

سرهنگ بیگلری افزود: در حادثه ای دیگر در محور قشلاق شهرستان آبیک یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه کامیون کاویان برخورد که متاسفانه در اثر این حادثه راننده پژو فوت و سرنشین آن مجروح و به مراکز درمانی اعزام شد.

وی ادامه داد: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه انحراف به چپ راننده پژو ۴۰۵ نسبت به کامیون کاویان بوده است.

سرهنگ بیگلری در پایان به شهروندان توصیه کرد: در هنگام رانندگی سرعت مطئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.