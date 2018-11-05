به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، علیرضا حیدری قهرمان اسبق کشتی جهان و المپیک با بازی در فیلم «من ایرانی‌ام»، علی انصاریان فوتبالیست اسبق تیم ملی و پرسپولیس با بازی در فیلم «کاپیتان امیر» و انوشیروان محسنی بازیگر ایرانی سینمای اتریش و قهرمان فول کنتاکت اروپا با بازی در فیلم «اسنیف» در جشنواره فیلم های ورزشی میلان حضور دارند.

فیلم‌های بلند «کاپیتان امیر» به کارگردانی سعید چاری، «من ایرانی‌ام» به کارگردانی محمدرضا آهنج، «اسنیف» به کارگردانی فرزانه امینی، مستندهای «خواهرم محدثه» به کارگردانی عاطفه محرابی، «راه برفی» به کارگردانی آذر فرامرزی، «من لیدر هستم» به کارگردانی محسن خان جهانی، «ایران به توان ۲» به کارگردانی فرزانه امینی و برنامه تلویزیونی با اجرای رامین راستاد و تهیه کنندگی مجتبی پوربخش و شبکه ورزش در این رویداد بین‌المللی در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم‌های ورزشی (FICTS) است که با حمایت وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سازمان صدا و سیما و شبکه ورزش برگزار می شود. این رویداد در ایران به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره فیلم‌های ورزشی به شمار می‌آید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی را برعهده دارد.

این جشنواره به منظور رقابت بین فیلمسازان، برنامه سازان، کشف استعدادهای جوان و معرفی چهرهای خلاق، همگام با سیاست‌های ورزش کشور، کمیته ملی المپیک یا پارالمپیک و FICTS، در راستای حمایت از تولید و عرضه فیلم های ورزشی برگزار خواهد شد. آثاری که می توانند در این جشنواره شرکت کنند باید دارای موضوع یا مضامین ورزشی بوده و با هدف ترویج اهداف المپیک، جنبش المپیک و تقویت روحیه و منش ورزشکاری تولید شده باشد.

مقر فدراسیون جهانی فیلم‌های ورزشی (FICTS) در میلان ایتالیا است که بیش از ۱۱۶ کشور عضو این فدراسیون هستند و ایران جزو مناطق ۱۶ گانه فدراسیون جهانی فیلم‌های ورزشی است. همه ساله در ماه نوامبر جشنواره جهانی فیلم های ورزشی با حضور چهره‌های سینمایی و قهرمانان ورزشی از کشورهای مختلف در میلان برگزار می‌شود.