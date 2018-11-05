دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر و فوتونیک منصوب شد

با گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حکم دکتر سورنا ستاری، دکتر حمید لطیفی به‌عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته منصوب شد و از زحمات محمدصادق ذبیحی دبیر محترم ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و همچنین محمود مهرداد شکریه دبیر پیشین ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته قدردانی و تشکر شد.

در این حکم آمده است؛

انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان و در چارچوب وظایف تعیین‌شده با ادغام ستادهای توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته و در انطباق با نظام‌نامه جامع ارزیابی متوازن مأموریت‌های ستادهای توسعه فناوری نسبت به تدوین راهبردها، اولویت‌ها، راهکارها و هم‌افزایی فعالیت‌های مرتبط با حوزه لیزر، فوتونیک، ساختارهای میکرونی و همچنین مواد پیشرفته و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام کند.

استفاده از ظرفیت‌های مؤثر ستادهایی که اینک در چهارچوب نظام‌نامه ادغام می‌شوند اعم از نیروی انسانی کارآمد و تداوم اقدامات جاری با اتخاذ رویکرد مناسب و چالاک در تعادل و هماهنگی مستقیم با مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی مورد تاکید است.

بدین‌وسیله از زحمات ارزنده جناب آقای دکتر محمدصادق ذبیحی دبیر ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و همچنین جناب آقای دکتر محمود مهرداد شکریه دبیر ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته در دوران تصدی مسئولیت ستادها قدردانی و از درگاه الهی توفیقات روزافزون همه شما عزیزان را مسألت می‌نماییم.