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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

با حکم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر و فوتونیک منصوب شد

دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر و فوتونیک منصوب شد

با حکم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ حمید لطیفی به‌عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته منصوب شد. 

با گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حکم دکتر سورنا ستاری، دکتر حمید لطیفی به‌عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته منصوب شد و از زحمات محمدصادق ذبیحی دبیر محترم ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و همچنین محمود مهرداد شکریه دبیر  پیشین ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته قدردانی و تشکر شد. 

در این حکم آمده است؛

انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان و در چارچوب وظایف تعیین‌شده با ادغام ستادهای توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته و در انطباق با نظام‌نامه جامع ارزیابی متوازن مأموریت‌های ستادهای توسعه فناوری نسبت به تدوین راهبردها، اولویت‌ها، راهکارها و هم‌افزایی فعالیت‌های مرتبط با حوزه لیزر، فوتونیک، ساختارهای میکرونی و همچنین مواد پیشرفته و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام کند. 

استفاده از ظرفیت‌های مؤثر ستادهایی که اینک در چهارچوب نظام‌نامه ادغام می‌شوند اعم از نیروی انسانی کارآمد و تداوم اقدامات جاری با اتخاذ رویکرد مناسب و چالاک در تعادل و هماهنگی مستقیم با مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی مورد تاکید است. 

بدین‌وسیله از زحمات ارزنده جناب آقای دکتر محمدصادق ذبیحی دبیر ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و همچنین جناب آقای دکتر محمود مهرداد شکریه دبیر ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته در دوران تصدی مسئولیت ستادها قدردانی و از درگاه الهی توفیقات روزافزون همه شما عزیزان را مسألت می‌نماییم. 

کد مطلب 4450726

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