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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

ترکیب ماشین سازی برابر استقلال مشخص شد

امیدهای مهاجری به گلزنی خالقی‌فر/ماشین سازی درپی کسب دومین پیروزی

امیدهای مهاجری به گلزنی خالقی‌فر/ماشین سازی درپی کسب دومین پیروزی

تبریز- ترکیب ماشین سازی برابر استقلال مشخص شد و رضا خالقی فر به عنوان مهاجم گلزن سفیدپوشان تبریزی امید اصلی سرمربی این تیم برای گلزنی در این دیدار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌ های ماشین‌ سازی ‌تبریز و استقلال تهران از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر، بعداز ظهر امروز دوشنبه از ساعت۱۵ در استادیوم اختصاصی بنیان دیزل آغاز می ‌شود.

فرناندو دخسوس، احمد موسوی، محمد اهل شاخه، محمد حسین کنعانی زادگان، عزیز معبودی، سیدمحمد خرم الحسینی، سعید مهری، مسیح زاهدی، فرید کریمی، توحید غلامی و رضا خالقی فر بازیکنان ماشین سازی تبریز در این دیدار هستند.

ماشین سازی تبریز امروز در خانه به امید کسب دومین پیروزی خودش در لیگ برتر امسال است.

البته استقلال نیز در آن سوی میدان وضعیت خوبی ندارد و در هفته های اخیر نتایج خوبی نگرفته و حاشیه های زیادی نیز پیرامون این تیم شنیده می شود.

استقلال هم اکنون با ۱۴ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و ماشین سازی نیز با ۱۰ امتیاز در رده دوازدهم جدول جای دارد.

کد مطلب 4450772

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