نمایشگاه بزرگ کتاب در خورموج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر دوشنبه در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: با توجه به پیشینه فرهنگی شهرستان و شخصیت های ممتازی که در این حوزه وجود دارد می طلبد توجه جدی به مقوله کتاب در سطح شهرستان صورت گیرد.

وی افزود: امروز بیش از گذشته نیازمند مطالعه کتاب در سطح جامعه هستیم و برگزاری چنین نمایشگاهی نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دارد.

نادری بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصت خوبی برای شهرستان به شمار می رود که می طلبد دانش آموزان از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی از تلاش‌های رئیس ارشاد و کتابخانه عمومی شهرستان تقدیر کرد و ادامه داد: در هفته کتاب و کتابخوانی بیش از ۵۲ برنامه در سطح شهرستان پیش بینی شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتی نیز گفت: این نمایشگاه با سه هزار عنوان، ۵۰ هزار جلد کتاب از ۳۰۰ ناشر کشور به مدت یکماه در شهر خورموج در معرض دید عموم قرار دارد.

حمید زارعی با بیان اینکه این نمایشگاه با موضوع مختلف می باشد، افزود: این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصد می باشد.

وی بیان کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه نیز از کتاب کلیات فایز دشتی به کوشش دکتر علی حسن زاده نیز رونمایی شد.