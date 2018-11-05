مانور زلزله و ایمنی در مدارس مرند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی فرماندار ویژه مرند، ظهر امروز در جلسه هماهنگی مانور زلزله و ایمنی مدارس اظهار داشت: بیستمین مانور زلزله و ایمنی مدارس همزمان با سراسر کشور در آذرماه امسال با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» در شهرستان مرند برگزار می شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اثرات برگزاری این مانور تصریح کرد: برگزاری مانور فرصت مناسبی برای تغییر ذهنیت برای رفتار سازی مردم برای تحمل بهتر و تاب آوری جامعه در مواقع بحرانی است.

وی خواستار همکاری دستگاه های مرتبط برای برگزاری هرچه بهتر این مانور شد و تاکید کرد: همه دستگاه های ذیربط به برگزاری بهتر مانور به همراه بومی سازی توجه داشته باشند و اشرافیت کامل به برنامه و سناریوی مانور در جهت بهتر برگزار شدن مانور داشته باشند.

فرماندار ویژه مرند همچنین نهادینه سازی آموزش افراد در مانور در جهت توانمندسازی آنها، شناسایی افراد معتمد برای مواقع بحرانی و آموزش های تئوری برای آگاه سازی افراد جامعه را از ضروریات امروز برشمرد.

گرشاسبی با مهم ارزیابی کردن مردم محور بودن اجرای مانور زلزله خاطرنشان کرد: اجرای مانور بهانه ای برای مشارکت شهروندان و بررسی امکانات موجود در شهرستان برای مواقع بحرانی است.

فرماندار ویژه مرند خاطر نشان کرد: موضوع آگاه سازی مردم و مردمی بودن مانور زلزله باید در نگاه کلان مدیران شهرستان باشد و باید مدیریت سازی برای بحران های احتمالی صورت گیرد تا امکانات با شرایط موجود در شهرستان آماده شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: در هر یک دستگاه های شهرستان، باید مرتبط با امر بحران، شناسنامه مدیریت بحران ایجاد شود.