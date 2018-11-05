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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۵۲۶ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد

۵۲۶ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۲۶ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۲۶ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون این میزان برنج ذخیره سازی شده است.

وی عنوان کرد: در سالجاری ۵۲۴ تن گوشت مرغ ذخیره سازی شده است.

 رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کمبود کالای اساسی در  سطح استان نداریم و تمام کالاها به میزان لازم در انبارها ذخیره سازی شده است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای تامین کالاهای اساسی شب عید در حال انجام است.

 رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه ریزی برای تامین میوه شب عید برای بازار چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 4450944

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