ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۲۶ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون این میزان برنج ذخیره سازی شده است.

وی عنوان کرد: در سالجاری ۵۲۴ تن گوشت مرغ ذخیره سازی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کمبود کالای اساسی در سطح استان نداریم و تمام کالاها به میزان لازم در انبارها ذخیره سازی شده است.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای تامین کالاهای اساسی شب عید در حال انجام است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه ریزی برای تامین میوه شب عید برای بازار چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.