واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح جوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی امروز در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران درباره طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) و احتمال تحریم اینترنت توسط امریکا در صورت اجرای این طرح، گفت: این موضوعاتی که مطرح می شود یک سری شایعه و یا تحلیل غلط مسئله است.

وی افزود: مبدأ تهیه طرح، مرکز پژوهش های مجلس و نام آن، ساماندهی شبکه های اجتماعی است. بر این اساس پیش بینی شده برای سیاست گذاری و واگذاری مجوز به شبکه های اجتماعی شورایی تشکیل شود که سازمان پدافند غیرعامل نیز در آن حضور داشته باشد.

سردار جلالی با اشاره به اینکه حدود ۱۳ سازمان در این شورا حضور دارند، تصریح کرد: ارائه دهنده این طرح سازمان پدافند غیرعامل نبود و ما فقط در این شورا یک سری وظایف را برعهده خواهیم داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: موضوع دیگری که در این طرح دیده شده است، مربوط به مرزبانی سایبری است که گیت وی اینترنت مرز سایبری کشور را تشکیل می دهد و مرزبانی آن، تنها در اختیار یک دستگاه نیست. همانطور که مرزبانی فیزیکی تنها مربوط به یک نهاد و سازمان نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در فضای سایبری، مرزی وجود دارد که در آن باید مشارکت همه دستگاه های مسئول و دارای وظیفه در حوزه مشخص باشد، گفت: در این طرح نیز این موضوع پیش بینی شده و بحث انحصار سازمان پدافند غیرعامل مطرح نیست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر اینکه در این طرح، بیشتر فرافکنی هایی مطرح شده که مناسب نیست خاطرنشان کرد: باید به این مسئله واقعی تر نگاه کرد.

سردار جلالی درخصوص اینکه گفته می شود مرز دیجیتالی وجود ندارد، ادامه داد: ما در فضای سایبر دو مفهوم متناقض داریم که نخست به فضای بی مرزی مربوط می شود اما مفهوم دوم بحث قلمرو دیجیتال است. تمام کشورهای دنیا برای خود در فضای سایبر قلمرو تعیین کرده اند و در غیر این صورت تمامی داده های فضای مجازی قابل حفاظت نخواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه تاکنون مدیریت اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شد و چرا طرح واگذاری این مدیریت از سوی مجلس مطرح شده است، اضافه کرد: این موضوع باید از طرف مجلس پاسخ داده شود و هدف از این طرح، واگذاری به نیروهای مسلح نبوده و بیشتر یک جوسازی از سوی برخی است که قصد دارند موضوع را انحصاراً برای خود داشته باشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرد: مرز کشور دست یک نهاد نیست و در زمینه مرز سایبری نیز مفهوم این نیست که تنها یک سازمان آن را مدیریت کند.

سردار جلالی در همایش پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات با بیان اینکه شاهد دور جدیدی از تهدیدات از سوی امریکا با ابزارهای جدید و رویکرد نوینی نسبت به گذشته هستیم، گفت: هم اکنون دشمن به سمت اتخاذ تهدیدات غیرنظامی با رویکردهای مختلف در حوزه های جنگ اقتصادی و تهدید سایبری است که در قالب این تهدید از بستر فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی استفاده می شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب در موضوع دفاعی کشور و تکالیفی که ایشان در این زمینه ارائه داده اند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که در این چارچوب، مذاکره انجام نخواهد شد و حمایت از یک دولت مشروع را به عنوان تکلیف معین کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در مقابله با این تهدید ها و تحریم ها، رویکردمان مقاومت ملی است. تکالیف در سطح کلان مشخص شده و باید به صورت هماهنگ از سوی همه دستگاه ها و نهادها اجرایی شود.

سردار جلالی با اشاره به اینکه توسعه اینترنت اشیاء (IOT) و اینترنت مردم (IOP) در کنار هوشمند سازی از جمله روندهایی است که در دنیا روی داده است، اظهار داشت: توسعه شبکه های اجتماعی با تمرکز بر کارکردهای فضای مجازی، کاهش نقش رگولاتوری و قانونگذاری دولت ها را به همراه دارد و ترکیب فضای سایبری و افزوده شدن هوش مصنوعی با سیاست های دولت ها هماهنگ نبوده و خارج از کنترل دولت ها است.

پول به عنوان یک دارایی سایبری مطرح می شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه دارای های فیزیکی یک کشور به سمت دارایی های سایبری در حال حرکت است و در فضای جاری کشورها، تأثیر می گذارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون با یک چالش جهانی مواجهیم و کشورها متناسب با سطح تهدیدات این فضا، برای آن تصمیم گیری می کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه مفهوم پول به عنوان یکی از مهمترین دارایی های جامعه در شرایط فعلی تغییر ماهیت پیدا کرده، خاطرنشان کرد: برای مثال هم اکنون ۹۵ درصد پول به عنوان دارایی سایبری و ۴ درصد دارایی فیزیکی است و به همین دلیل حفاظت از پول یک مقوله سایبری به حساب می آید.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه سنگینی در این حوزه دارد چرا که میزان وابستگی به زیرساخت های ارتباطی و دارایی های وابسته به فضای سایبر در کشور در درجه بالای اهمیت قرار دارد و اگر ۱۰۰ درصد قطع شود قابل جایگزینی نیست.

وجود یک مولد برق اضطراری در زیرساخت های کشور به حد واجب رسید

سردار جلالی با اشاره به حادثه بهمن ماه سال ۹۵ در اهواز و قطع شبکه برق در این منطقه، تأکید کرد: این حادثه میزان وابستگی ما به برق را نشان داد و تیم بررسی پدافند غیرعامل از میزان شدت وابستگی به این نتیجه رسید که وجود یک مولد برق اضطراری در زیرساخت ها به حد واجب رسیده است.

وی ادامه داد: با جمع بندی ای که با وزارت نیرو داشته ایم، این تکلیف ایجاد شد که برای صدور پروانه بهره برداری به اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، میزان قابلیت اعتماد برق جزء شرایط پیش نیاز قرار گیرد تا به سطح قابل قبولی از اغناء برسیم و در صورت قطع برق، جامعه فلج نشود.

​همکاری ۵ نهاد برای رزمایش سایبری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: کاهش آسیب پذیری، کاهش مدیریت ریسک و وابستگی متقابل در فضای سایبر در کنار مصون سازی اثرات تحریم و رزمایش آمادگی همگانی از جمله اقدامات پدافند غیرعامل است.

وی افزود: حدود دو ماه است که یک ساختار هماهنگ با مرکز افتا، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و قرارگاه سایبری راه اندازی کرده ایم تا رزمایش سایبری را با هدف رفع نواقص و حرکت به سمت پایداری و سطح تاب آوری کشور و نیز پاسخ به تهدیدات احتمالی در یک نقطه مطلوب اجرایی کنیم.