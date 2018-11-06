به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان با حضور حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر حسن براتی، معاون امور استان ها ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استان برگزار شد.

در این آئین طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حبیب‌رضا ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ ارشاد و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد کشور، علیرضا پولاد به‌عنوان سرپرست ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر منصوب شد.

علیرضا پولاد، کارشناس ارشد iT و کامپیوتر، به مدت هفت سال سابقه به عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی سپاه امام صادق (ع) استان، معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاه هیان ایران در کشور عراق، مدیر مرکز تخصصی و آموزشی شهداء و دبیر کانون مداحان و شاعران آئینی استان بوشهر را در کارنامه خود دارد.

یادآور می‌شود، پیش از این عبدالرضا عالی پور به مدت ۱۴ ماه مسئولیت ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر را برعهده داشت.