به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با حضور حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر حسن براتی، معاون امور استان ها ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استان برگزار شد.
در این آئین طی حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین حبیبرضا ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ ارشاد و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد کشور، علیرضا پولاد بهعنوان سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر منصوب شد.
علیرضا پولاد، کارشناس ارشد iT و کامپیوتر، به مدت هفت سال سابقه به عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی سپاه امام صادق (ع) استان، معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاه هیان ایران در کشور عراق، مدیر مرکز تخصصی و آموزشی شهداء و دبیر کانون مداحان و شاعران آئینی استان بوشهر را در کارنامه خود دارد.
یادآور میشود، پیش از این عبدالرضا عالی پور به مدت ۱۴ ماه مسئولیت ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر را برعهده داشت.
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