به گزارش خبرنگار مهر، آئین‌های مختلف عزاداری از سوی مردم جای‌جای استان سمنان در رثای نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و همچنین امام حسن مجتبی(ع) در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها برگزار شد و مردم سیاه‌پوش دیار قومس با شرکت در مراسم مختلف و همچنین دسته‌های عزاداری خیابانی بار دیگر ارادت خود را به خاندان رسول‌الله(ص) نشان دادند.

مراسم مختلف شب شهادت امام حسن(ع) و همچنین رحلت پیامبر(ص) از شامگاه گذشته تاکنون در حال برگزاری است و دسته‌های عزاداری از سوی هیئات مذهبی در شهرهای شاهرود، دامغان و سمنان تا ظهر چهارشنبه به عزاداری می‌پردازند.

برگزاری مراسم عزاداری در مساجد

طبخ نذری و حلیم و آش نیز از دیگر مراسم رایج مردم استان سمنان در شب وفات پیامبر(ص) است که امروز حال و هوای خاصی را به شهرها و روستاهای دور و نزدیک استان می‌بخشد.

مراسم محوری سالروز وفات پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) اما از شامگاه گذشته در گلزار شهدا، امامزادگان و بقاع متبرکه و همچنین مساجد برپا است و اطعام و سخنرانی و ادعیه متبرکه در زمره مراسم رایج این شب محسوب می‌شود.

همچنین ۲۱ بقعه متبرکه استان سمنان میزبان دعای زیارت از بعید به مناسبت روزهای پایانی صفر است که از روز چهارشنبه شاهد این مراسم خواهیم بود که در بسیاری بقاع با سخنرانی مذهبی و مداحی همراه می‌شود.

برپایی موکب‌های عزاداری

از سوی اوقاف و امور خیریه نیز بقاع متبرکه و امامزادگان در سراسر استان میزبان طرح «قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی» شدند تا ۳۰ موکب خدمات‌رسانی به زائران امام رضا(ع) از شب گذشته در استان برپا شوند و در قالب طرح ملی میقات الرضا(ع) طی ایام شهادت امام حسن(ع) و امام هشتم، به زائران خدمت‌رسانی کنند.

همان‌طور که حجت‌الاسلام واحدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه نیز در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد، طرح قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی از پانزدهم تا نوزدهم آبان ماه برگزار می‌شود تا استان کاملاً حال و روز نبوی و رضوی به خود بگیرد.

ظهر چهارشنبه نیز مراسم ویژه عزاداری برای وفات رسول‌الله(ع) در مساجد استان سمنان برگزار می‌شود و عزاداران نبوی با حضور در مساجد این روز را گرامی می‌دارند.

ترویج سیره نبوی

حجت‌الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان اما درباره اهمیت حضور و برگزاری مراسم پایانی ماه صفر، به خبرنگار مهر، می‌گوید: مهم‌ترین و یا شاید محوری‌ترین هدف برگزاری این مراسم در سطح استان، ترویج و اشاعه فرهنگ نبوی و سبک زندگی اسلامی بر مبنای اخلاق پیامبر(ص) و حسن خلق ایشان است لذا باید بهترین شیوه از این مراسم معنوی بهره کافی را ببریم.

وی می‌گوید: پیامبر(ص) الگوی مهربانی، اخلاق، سبک زندگی، زیستن و سعادت دنیوی و اخروی و ... هستند که ما باید از این فرصت به‌دست‌آمده در راستای تبیین الگوبرداری ویژه از ایشان به‌خصوص برای نسل جوان استفاده کنیم.

مبلغان اعزامی تبلیغات اسلامی نیز این روزها در پی انجام برنامه‌های تبلیغی خود هستند و در نهایت باید گفت جای جای استان سمنان در رثای رسول الله(ص)، امام حسن(ع) و حضرت امام رضا(ع) سیاه پوش است.