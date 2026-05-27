  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

محبت اهل‌بیت(ع) بزرگ‌ترین سرمایه مؤمنان؛ هر روز بدون گناه عید است

محبت اهل‌بیت(ع) بزرگ‌ترین سرمایه مؤمنان؛ هر روز بدون گناه عید است

یاسوج-امام جمعه موقت یاسوج گفت: محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) نعمتی بزرگ و سرمایه‌ای ارزشمند برای مؤمنان بوده و هر روزی که انسان در آن مرتکب معصیت الهی نشود، برای او عید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه‌های نماز عید قربان شهر یاسوج، ضمن تبریک این عید و گرامیداشت ایام ولایت، اظهار کرد: محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) نعمتی بزرگ است که خداوند به بندگان مؤمن عطا کرده و بسیاری از انسان‌ها از این نعمت عظیم بی‌بهره‌اند.

وی با بیان اینکه عشق و ارادت به حضرات معصومین(ع) بزرگ‌ترین سرمایه معنوی انسان است، افزود: بارها در محافل مختلف گفته‌ام که اگر انسان محبت اهل‌بیت(ع) را داشته باشد، فقیر واقعی نیست.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) ادامه داد: شخصی نزد امام صادق(ع) از فقر خود گلایه کرد، اما امام فرمودند تو فقیر نیستی، زیرا اگر تمام دنیا را به تو بدهند حاضر نیستی محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) را رها کنی و این نشان می‌دهد که دارنده محبت اهل‌بیت(ع) ثروتمند حقیقی است.

وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) فرموده‌اند هر روزی که انسان در آن مرتکب گناه و معصیت الهی نشود، آن روز برای او عید است و نباید عید را تنها به اعیاد مذهبی مانند عید فطر، عید قربان یا روز جمعه محدود دانست.

حجت‌الاسلام موسوی اعظم بیان کرد: انسان مؤمن باید تلاش کند با تقوا، زهد، پرهیزگاری و انجام اعمال خالصانه، مسیر بندگی خداوند را طی کند و زندگی خود را بر پایه ایمان و عمل صالح بنا نهد.

وی در پایان با تلاوت سوره عصر، بر اهمیت ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر در مسیر الهی تأکید کرد.

کد مطلب 6842394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها