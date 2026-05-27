به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه‌های نماز عید قربان شهر یاسوج، ضمن تبریک این عید و گرامیداشت ایام ولایت، اظهار کرد: محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) نعمتی بزرگ است که خداوند به بندگان مؤمن عطا کرده و بسیاری از انسان‌ها از این نعمت عظیم بی‌بهره‌اند.

وی با بیان اینکه عشق و ارادت به حضرات معصومین(ع) بزرگ‌ترین سرمایه معنوی انسان است، افزود: بارها در محافل مختلف گفته‌ام که اگر انسان محبت اهل‌بیت(ع) را داشته باشد، فقیر واقعی نیست.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) ادامه داد: شخصی نزد امام صادق(ع) از فقر خود گلایه کرد، اما امام فرمودند تو فقیر نیستی، زیرا اگر تمام دنیا را به تو بدهند حاضر نیستی محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) را رها کنی و این نشان می‌دهد که دارنده محبت اهل‌بیت(ع) ثروتمند حقیقی است.

وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) فرموده‌اند هر روزی که انسان در آن مرتکب گناه و معصیت الهی نشود، آن روز برای او عید است و نباید عید را تنها به اعیاد مذهبی مانند عید فطر، عید قربان یا روز جمعه محدود دانست.

حجت‌الاسلام موسوی اعظم بیان کرد: انسان مؤمن باید تلاش کند با تقوا، زهد، پرهیزگاری و انجام اعمال خالصانه، مسیر بندگی خداوند را طی کند و زندگی خود را بر پایه ایمان و عمل صالح بنا نهد.

وی در پایان با تلاوت سوره عصر، بر اهمیت ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر در مسیر الهی تأکید کرد.