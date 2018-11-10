جزئیات تغییرات قیمتی یکساله کالاها/افزایش نه گروه کالایی در ۷روز

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۳.۳ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۴۹ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل ۱.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲.۴ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو، خربزه و کیوی عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱۲ درصد، پرتقال درجه دو ۳.۳ درصد، نارنگی ۶.۳ درصد، لیموشیرین ۱.۶ درصد، انار ۳.۵ درصد، هندوانه ۲.۱ درصد و کیوی ۵.۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲۶.۹ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی معادل ۰.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۱۲.۲ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۳.۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۴.۲ درصد، شکر ۰.۹ درصد، چای خارجی ۰.۲ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۶.۸ درصد افزایش داشت.

تغییرات یکساله

متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد افزایش یافته است.