مسابقات شنای نونهالان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، رقابت‌های شنای انتخابی جهت دومین دوره مسابقات شنای منطقه چهار کشور در رده های سنی ۱۲-۱۱ و ۱۴-۱۳ سال ۱۶ آبان ماه در استخر شهید رجب پور استان برگزار و نفرات برتر آن اعلام شد.

زینب حسن زاده، مرضیه شاهقلیان، سارینا باورصاد، نازنین زهرا انصاری نیا و یگانه صباغی در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال و راضیه خاکسار حقانی، ملیکا نکویی، انوشا رحمتی، آذین ابراهیمی و گلشن نوروزی در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال منتخبین این دوره از رقابت‌ها شدند.

دومین دوره مسابقات شنای منطقه چهار کشور ۲۵ آبان ماه در استخر انقلاب شیراز برگزار می‌شود.