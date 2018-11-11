تمام دستاوردهای سارا خادم الشریعه از مسابقات شطرنج «کپ دگ»

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشریعه تنها نماینده ایران در رقابت های بین المللی شطرنج «کپ دگ» فرانسه در پایان ۹ دور رقابت با دیگر شرکت کنندگان در این مسابقات به عنوان نایب قهرمان مشترک دست یافت.

مسابقات شطرنج «کپ دگ» هفته گذشته به پایان رسید. در پایان این رقابت ها خادم الشریعه ضمن کسب ۱۸ واحد ریتینگ، به عنوان بهترین بازیکن در بخش بانوان معرفی شد.

این شطرنج باز ملی پوش کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد خود در مسابقات «کپ دگ» گفت: در حالی باید برای شرکت در مسابقات فرانسه عازم این کشور می شدم که تنها چند روز از شروع رسمی زندگی متأهلی من گذشته بود به همین دلیل با وجود دعوت رسمی به مسابقات، برای حضور در آن شک و تردید زیادی داشتم. اما حالا که این رقابت را با نتایج موفق به پایان رساندم از تصمیمم برای حضور خوشحالم.

خادم الشریعه با تأکید بر اینکه مسابقات «کپ دگ» فرانسه در سطح خیلی بسیار بالایی برگزار شد، تصریح کرد: بسیاری از شطرنج بازان مطرح از جمله ۲۰ استاد بزرگ در این مسابقات حضور داشتند. مسابقات فرانسه از جمله رویدادهای تقویم فیده است که همه ساله برگزار می شود و در مجموع از اعتبار بالایی هم برخوردار است.

استاد بین المللی شطرنج ایران با بیان اینکه از عملکرد خود در دو دور ابتدایی این رقابت ها رضایت زیادی ندارد، خاطرنشان کرد: البته در دور اول صاحب برتری شدم اما شخصا از عملکرد خودم خیلی راضی نبودم. در کل عملکردم در چهار دورِ پایانی مسابقات برایم بسیار رضایت بخش بود به خصوص در دور نهم که با «چوک» از اوکراین رقابت داشتم.

وی در این رابطه ادامه داد: پیش از این و در دیگر رویدادها با حریفان دیگری بازی داشتم که به لحاظ ریتینگ از این شطرنج باز اوکراینی بالاتر بودند اما رقابتی که با وی داشتم در سطح بسیار بالایی برگزار شد و توانستم عملکرد خوبی را مقابل او داشته باشم.

خادم الشریعه با یادآوری اینکه یکی از نتایج اصلی حضور در مسابقات «کپ دگ» فرانسه کسب ۱۸ واحد ریتینگ با ضریب ۱۰ بود، گفت: من پیش از این ۲۴۵۸ واحد ریتینگ داشتم اما در دوره ای که دچار افت شدم، ریتینگم به ۲۴۰۰ کاهش یافت. تلاشم این بود که بتوانم مجدد به ریتینگ خود برگردم اما حالا هم از آن گذشته و صاحب ریتینگ ۲۴۶۶ شدم.

استاد بزرگ شطرنج ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اهدافش قرارگرفتن در جمع ۲۰ نفر نخست رنکینگ جهانی است، تصریح کرد: با امتیاز خوبی که از مسابقات «کپ دگ» فرانسه گرفتم، صاحب هفت هشت پله صعود در رنکینگ جهانی شده و الان جایگاه ۲۱ را دارم. امیدوارم روزی بتوانم این جایگاه را هم ارتقاء دهم.

وی که پایان هفته جاری برای همراهی تیم هامبورگ در لیگ آلمان عازم این کشور می شود و بعد از آن نیز تیم هبی را در لیگ چین همراهی خواهد کرد گفت که حضور در مسابقات آزاد جبل الطارق را نیز در برنامه دارد.

خادم الشریعه در این باره گفت: جبل الطارق مهمترین مسابقات آزاد جهان است که از جایزه بالایی هم برخوردار است. البته هزینه حضور در این رقابت ها هم بالاست به همین دلیل برای شرکت در آن تردید داشتم اما فکر می کنم به واسطه جوایزی که از مسابقات فرانسه گرفتم و حضوری که در لیگ چین خواهم داشت مشکلی بابت این اعزام نداشته باشم.