به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت فناپ، شرکتهای داتین، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و فناپ پرداخت در این نمایشگاه محصولات و خدمات خود را از راهکارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت خرد گرفته تا تولید سخت افزارهای بانکی و همچنین تأمین تجهیزات جانبی دستگاه های کارتخوان و تعمیرات معرفی میکنند.
داتین که امسال چهارمین حضورش را در این نمایشگاه تجربه میکند، یکی از شرکتهای ارائه دهنده راهکارهای نرمافزاری در حوزه مالی، بانکداری الکترونیک، خدمات پرداخت و بیمهگری است که از جدیدترین راهکارهای آن میتوان به سامانههای تحلیلی و هوشمندی کسبوکار، راهکار پرداخت مبتنی بر استانداردهای بینالمللی (EMV) و بانکداری دیجیتال اشاره کرد.
طبق اعلام روابط عمومی بانک پاسارگاد، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز که به تازگی به گروه شرکتهای فناپ اضافه شدهاست، در این نمایشگاه با محصولاتی همچون کیپاد و آنیپاد حضور دارد. کیف پول همراه پاسارگاد موسوم به "کیپاد" توسط بانک پاسارگاد با همکاری ایرانسل و شرکت پرداختالکترونیک پاسارگاد راهاندازی و سال گذشته در نمایشگاه تراکنش رونمایی شد؛ کیپاد یک کیف پول موبایلی است که برای اولین بار در کشور برای پرداختهای خرد آفلاین استفاده میشود و کاربر میتواند به جای کشیدن کارت، تا سقفی مشخص و بدون وارد کردن رمز، تنها با نزدیک کردن تلفنهمراه خود به دستگاههای کارتخوان یا دستگاه پذیرنده، پرداخت را در کمتر از یک ثانیه انجام دهد.
آنیپاد نیز کیف پولآنلاین بانکپاسارگاد است که امکان پرداخت و انتقال پول امن و سریع را برای کاربران فراهم میکند. کاربران با استفاده از این اپلیکیشن میتوانند بهراحتی و با امنیت کامل نسبت به پرداخت در محل، پرداخت پول به دیگر کاربران و مدیریت هزینه ها اقدام کنند.
شرکت فناپ پرداخت از دیگر شرکتهای گروه فناپ که در حوزه تولید سختافزارهای بانکی و پرداخت الکترونیک فعال است، امسال هم دست پر به نمایشگاه آمدهاست. این شرکت در طول برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی خود را، همچون کیوسک رستورانی، خودپرداز غیرنقد، انواع کارتخوان های رومیزی و سیار را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.
در این رویداد سه روزه، شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ نیز به عنوان دبیر علمی سمینار بلاکچین، سخنرانی خواهد کرد و پس از آن، نشست تخصصی این سمینار با حضور صاحب نظران برگزار خواهد شد. این سمینار نیز ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه در سالن بهارستان بوستان گفتگو، برگزار خواهد شد.
چهارمین نمایشگاه تراکنش از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آبانماه برگزار میشود و شرکتها آخرین محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک به نمایش میگذارند.
نظر شما